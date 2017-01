Murg Dreikönigshock: In Oberhof steht 2017 einiges an

Dreikönigshock: In Oberhof steht 2017 einiges an

Beim Dreikönigshock in Oberhof blickte Ortsvorsteher Roland Baumgartner auf das vergangene Jahr zurück und nannte die Termine für 2017: Im September steht eine große Festwoche anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Freundschaft mit dem Schweizer Oberhof an.

Der Murger Ortsteil Oberhof verzeichnete im Jahr 2016 einen Einwohnerzuwachs von 37 auf nunmehr 782 Bürger. 51 gehören einer ausländischen Nationalität an, vertreten sind zwölf Nationen. In sieben Sitzungen beschäftigte sich der Ortschaftsrat mit anstehenden Fragen des Ortsteils, darunter befanden sich 17 Bauvorhaben. Mit diesen Informationen wartete Ortsvorsteher Roland Baumgartner beim traditionellen Dreikönigshock in der Thimoshalle auf. In seinem Rückblick auf 2016 erinnerte Baumgartner unter anderem an ein Frühstück für Demenzkranke, an die Jungbürgerfeier, das Kinderferienprogramm für Kinder und an eine fünftägige Berlinreise. Eine Vielzahl von Aktivitäten kündigte er für 2017 an.

Höhepunkte werden das Fest zum 75-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Oberhof Ende April und Eierlauf am Rosenmontag sein. Zwischen dem 8. und 17. September steht außerdem eine Aufführung des Theaters „Hanseli vom Thimoshof“ und ein Freundschaftsfest mit der Gemeinde Oberhof in der Schweiz aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der freundschaftlichen Beziehungen an. Bei einer Dorfwette soll, ebenfalls im Rahmen der Festwoche, ein Bild mit mindestens 400 Bewohnern gefertigt werden. Roland Baumgartner rief dazu auf, das Motto „Oberhof, das lebendige Dorf“, in die Tat umzusetzen: „Jedermann ist dazu aufgerufen, in Oberhof nicht nur zu wohnen, sondern mitzumachen und sich einzubringen.“

Viel Beifall gab es für die anschließenden Vorführungen des Kindergartens Regenbogen mit ihren Erzieherinnen Sabine Schulz (Leiterin), Eva-Maria Burg und Tabea Ruf. Gleiches galt für die Dance-Aerobic-Gruppe von Birgit Brudsche, die mit gekonnten Tänzen aufwartete. Gerne gesehene Gäste waren auch die Sternsinger, die gesanglich eine Gabe für notleidende Kinder in Kenia erbaten.