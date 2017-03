Murg Drei Konzerte auf der Steinhoff-Orgel

Zweite Reihe in der Pfarrkirche von Hänner mit Stephan Ronkov, Cornelius Holdermann und Tobias Lindner

Hänner (mig) Die neue Steinhoff-Orgel in der Pfarrkirche von Hänner wird von den Musikern und vom Publikum gleichermaßen geschätzt: Nach dem großen Erfolg der ersten Orgelkonzertreihe im vorigen Jahr gibt es heuer eine Neuauflage mit wiederum drei Konzerten. Den Auftakt gestaltet Stephan Ronkov am Sonntag, 2. April.

Organisiert wird die Reihe von dem in Murg wohnhaften Stephan Kreutz, der als Kantor und Organist in Villmergen/ Schweiz arbeitet und einen Lehrauftrag für Improvisation an der Freiburger Musikhochschule hat. Er ist zuversichtlich, dass ähnlich viele Besucher wie im vergangenen Jahr zu den Konzerten kommen werden, denn „mit unserer Reihe schließen wir eine Lücke im Kulturangebot der Region“. Eintritt wird nicht erhoben, stattdessen gibt es eine Kollekte, und falls die Einnahmen nicht ausreichen sollten, wird der Förderverein St. Leodegar und Marzellus (der ehemalige Orgelbauförderverein) das Defizit übernehmen.

Kreutz lässt den Gästen freie Hand bei der Auswahl der Stücke. Ziel der Reihe ist es, das neue Instrument in seinen Stärken und Klangfarben auf eine schöne Art vorzustellen. „Dieses Instrument hat schon überregional Aufmerksamkeit erregt“, berichtet Kreutz. Auch Johannes Götz, Organist von St. Peter im Schwarzwald und häufiger Gast beim Bad Säckinger Fridolinsfest, hat die Orgel schon begutachtet. Das Instrument aus der Orgelwerkstatt Steinhoff in Schwörstadt eignet sich hervorragend für Barockwerke, ist aber auch so vielseitig, dass es im romantischen und modernen Repertoire einzusetzen ist.

Der Kontakt zu Stephan Ronkov wurde über Hänners Organisten Franz Müller hergestellt, außerdem kennt ihn Stephan Kreutz aus Freiburger Studientagen. Zurzeit ist Ronkov Kantor im bayerischen Dießen und Leiter der dortigen Münsterkonzerte. Er wird Werke von Nicolas de Grigny, Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach spielen und damit unterschiedliche Facetten der Barockmusik vorstellen. Er hatte in Hänner bereits ein Benefizkonzert zugunsten des Orgelneubaus gegeben.

Zum zweiten Konzert am Sonntag, 9. Juli, wird Cornelius Holdermann erwartet. Er ist A-Kirchenmusiker und ehemaliger Musiklehrer am Bad Säckinger Scheffelgymnasium und trat kürzlich im Rahmen der Reihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ in der Trompeterstadt auf. Was genau er spielen wird, steht noch nicht fest, aber Holdermann ist für abwechslungsreiche und vielfältige Programme bekannt. Für das Abschlusskonzert am Sonntag, 1. Oktober, wurde Tobias Lindner eingeladen. Er ist Orgelprofessor in Basel und Organist in Riehen.

Die Konzerte beginnen jeweils um 18 Uhr. Nach den Vorträgen in der Kirche in Hänner ist das Publikum zu einem Umtrunk eingeladen, den der Förderverein organisiert.