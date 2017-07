Murg Die jüngste Ortschaftsratssitzung in Niederhof ist ungewöhnlich gut besucht  das liegt vor allem am Thema Zechenwihler Hotzenhaus

Die jüngste Ortschaftsratssitzung in Niederhof ist ungewöhnlich gut besucht – das liegt vor allem am Thema Zechenwihler Hotzenhaus

Georg Kirschbaum, Vorsitzender des Fördervereins Zechenwihler Hotzenhaus, informiert über den Stand der Dinge bei dem Denkmal. Der Ortschaftsrat spricht sich zudem für längere Spielplatzöffnungszeiten aus als vom Gemeinderat vorgesehen.

"So voll war's noch nie", merkte Ortsvorsteherin Edith Becker zu Beginn der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Niederhof an. Sogar zusätzliche Stühle mussten herangeschafft werden, damit die gut zehn anwesenden Bürger auch sitzen konnten. Ihr Interesse galt dem Zechenwihler Hotzenhaus und dem Bericht von Georg Kirschbaum, der als Vorsitzender des Fördervereins über den aktuellen Stand der Dinge berichtete.

Kirschbaum streifte die Ereignisse von 2013 bis 2017, also ab jenem Zeitpunkt, an dem er zum jüngsten Male im Ortschaftsrat informiert hatte. Jahre intensiver Arbeit liegen hinter dem Vorstand und den Mitgliedern, die 2016 damit belohnt wurde, dass das Zechenwihler Hotzenhaus in die "Erste Liga" des Denkmalschutzes aufstieg und nun von seiner Bedeutung her auf dem selben Niveau liegt wie etwa die Rheinbrücke in Bad Säckingen. Die Aufwertung ermöglichte es, zusätzliche Fördertöpfe aufzuschließen, sodass von den rund 940 000 Euro Baukosten für den Ökonomieteil 67,5 Prozent durch Fördermittel gedeckt werden. Die Gemeinde wird 10,6 Prozent aufbringen, den Rest der Verein. Bis 2018 soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein. Ein Anwohner äußerte die Befürchtung, das Ganze könnte eine "Jahrhundertbaustelle" mit Umtrieb um das Hotzenhaus an den Wochenenden werden. Kirschbaum stellte für die Gemeinderatssitzung am Montag, 24. Juli, neue Infos in Aussicht.

Den Erlass einer Benutzungsordnung für öffentliche Freizeitanlagen in der Gemeinde betreffend, beschäftigte sich das Gremium hingegen mit einem Thema aus der jüngsten Sitzung. Dem Vorschlag, dass die Anlagen von 10 bis 20 Uhr genutzt werden dürfen, hielten die Ortschaftsräte kopfschüttelnd entgegen, dass Rasenmähen und Bohren erlaubt sei, aber nicht, dass Kinder auf den Spielplatz dürften. Ortschaftsrat Oliver Zurnieden sprach von Ungerechtigkeit gegenüber den Jugendlichen, sein Kollege Andreas Amsler ergänzte, es könne wohl nicht sein, dass vor 10 Uhr kein Spielplatz betreten werden dürfe. Das Gremium fordert daher Öffnungszeiten der Freizeitanlagen von 8 bis 22 Uhr.

Ortsvorsteherin Edith Becker informierte außerdem über weitere Arbeitsvergaben für die Sabine Spitz Halle sowie neuerliche Fördergelder und geht davon aus, dass die Halle ab Oktober wieder zu benutzen ist. Auf der Wunschliste des Ortschaftsrats ganz oben stehen ein neuer Standort für den Grillplatz, ein mobiles Dach vor dem Bürgerhaus und die Ausbesserung desolater Straßen.