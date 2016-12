Laufenburg/Murg Die Weihnachtsgottesdienste haben die Nächstenliebe als Botschaft

Die Themen respektvoller Umgang und Flüchtlingen helfen standen im Zentrum der Weihnachtspredigten in Laufenburg und Murg.

Respektvoller Umgang, Nächstenliebe und die Flüchtlingsfrage standen zu Weihnachten im Zentrum in den Kirchen in Laufenburg und Murg. Weihnachten nicht nur feiern, sondern auch der leidenden Mitmenschen gedenken, war die Devise der Pfarrer.

In der evangelischen Kirchengemeinde Laufenburg stand an Heiligabend in der Versöhnungskirche ein Familiengottesdienst mit dem Krippenspiel "Das Kamel Ramses" im Zentrum. Die Personen der Weihnachtsgeschichte, ihre Gedanken und Empfindungen wurden vorgestellt. Den Gottesdienst an Heiligabend gestaltete Stefan Kreutz einfühlsam an der Orgel. Die Predigt befasste sich mit der Frage: "Wenn die Heilige Familie bei uns anklopft, würden wir öffnen?" Jesus als Fremdling warf die Frage auf: "Beherbergt ihr mich oder sperrt ihr mich aus?"

Viel Auswahl hatten die Katholiken der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck: An Heiligabend gab es Kinderkrippenfeiern in Laufenburg, Hochsal, Luttingen und Binzgen. An den Weihnachtstagen Hirtenamt, Eucharistiefeiern und Weihnachtsvesper. Pfarrer Klaus Fietz befasste sich in der Familienchristmette mit dem Thema: "Weihnachten, was ist das?" Für ihn ist klar: "Dass Jesus in eine solche Erbärmlichkeit hineingeboren wurde, dass er seinen himmlischen Palast gegen die völlige Armut austauschte, zeigt doch, dass jeder Mensch, ganz gleich, wie tief unten er steht, von Gott geliebt wird. Für Gott gibt es keinen Klassen- oder Standesunterschied. Gott ist es wichtig, dass wir alle in Frieden miteinander leben. Ich wünsche für alle Menschen Gesundheit, dass man respektvoll miteinander umgeht und natürlich Frieden auf Erden."

Die Murger Katholiken starteten an Heiligabend mit einer Kinderkrippenfeier in Murg, in Hänner mit einer Christmette mit dem Kirchenchor und mit einer Christmette in Niederhof. Der Familiengottesdienst in Murg wurde als ökumenischer Weihnachtsgottesdienst in der evangelischen Christuskirche gefeiert. Am ersten Weihnachtstag trafen sich die Gläubigen in Hänner zum Hochamt mit dem Männergesangverein Hänner, in Murg wurde das Hochamt mit dem Kirchenchor gestaltet. Abends fand eine Weihnachtsvesper statt, am zweiten Weihnachtstag Eucharistiefeiern in Murg und Niederhof. Hier wurde in der Predigt das Bild des Jesuskindes im Gegensatz zu Bildern des toten Flüchtlingsjungen Aylan am Strand und eines Jungen aus Aleppo gesetzt, der blutverschmiert in einem Krankenwagen ins Leere starrt. Fürbitten und Gebete galten Flüchtlingen, Kindern und Erwachsenen in Kriegsgebieten sowie den wegen ihres Glaubens Verfolgten. Für den evangelischen Murger Pfarrer Wilhelm Brüggemann war die zentrale Frage: "Was macht in der jetzigen Situation auf der Welt Mut und Freude?" Neben der ökumenischen Christvesper standen Christmette und Gottesdienst mit Abendmahl im Programm.