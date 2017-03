Niederhof Die Sorgen und Nöte des Jägers schildert Jagdpächter Horst Pfeifer

Jagdpächter Horst Pfeifer spricht über die Freuden und Schattenseiten seines Hobbys. Störende Passanten und Wildunfälle, die nicht gemeldet werden, gelten als Ärgernis.

Zur Niederhöfler Jagd gehört eine bejagbare Fläche von rund 400 Hektar. „Der Wald und die Fluren in meinem Jagdrevier werden stark und nahezu dauerhaft frequentiert“, bemängelt Jagdpächter Horst Pfeifer. Von früh morgens bis in die späten Abendstunden sind in seinem Revier Spaziergänger, Jogger, Reiter und Mountainbiker unterwegs und stören oft das Wild. Das hat zur Folge, dass es in seinem Revier kaum noch Standwild gibt also Wild, das dauerhaft im Revier bleibt.

Das wenige Wild, das noch vorhanden ist, bleibt lange in den Dickungen und kommt nur bei absoluter Ruhe zur Futteraufnahme aus seinem Versteck. Besonders dann, wenn auf dem hartgefrorenen Boden zusätzlich Schnee liegt, ist das Nahrungsangebot sehr eingeschränkt und sorgt beim Wild für eine natürliche Auslese. „Für kranke und schwache Tiere sinken die Überlebenschancen bei einer anhaltenden langen Winterperiode enorm“, meint der Jagdpächter. Bleibt das Wetter über einen längeren Zeitraum kalt und schneereich, dürfte es auch Auswirkungen auf die Geburtenrate bei den Wildschweinen haben. Die Fruchtbarkeit bei Wildschweinen wird stark vom vorhandenen Nahrungsangebot beeinflusst, ist dieses in einem Winter mit starkem Frost und viel Schnee deutlich eingeschränkt, gibt es im Frühling erst spät und weniger Frischlinge.

Früher haben die Jagdpächter das Wild noch regelmäßig durch den Winter gefüttert. Die Wildfütterung ist jetzt nicht mehr erlaubt, allenfalls in Regionen mit Rothirschvorkommen dürfen diese im Winter gefüttert werden. Damit soll der Wildverbiss an Bäumen und Jungpflanzen verhindert werden. Jagdpächter Pfeifer verbringt im Schnitt 30 bis 40 Stunden pro Monat in seinem Revier. Meistens ist er in den frühen Morgenstunden oder spät Abends in seinem Revier unterwegs. Das sind die Zeiten, an denen sich das Wild am besten beobachten lässt, ist es ungestört.

Die Jagd ist für ihn Ausgleich zum Berufsalltag und damit Hobby – allerdings ein nicht ganz billiges. Die Kosten für Revierpacht, Versicherungen und Materialkosten liegen pro Jahr bei circa 6000 Euro. Einen Teil dieses finanziellen Aufwands kann er durch die Vermarktung des im Revier erlegten Wildes abdecken, welches er an Privatpersonen, aber auch an regionale Restaurants verkauft. Der Abschussplan legt fest, wieviel Rehwild geschossen werden darf. In seinem Revier sieht er den Abschuss von 18 Rehen jährlich vor.

Die Jagd ist dabei der kleinere Teil des Zeitaufwands – weit mehr muss er sich dabei um Revierarbeiten kümmern. Hochsitze müssen gebaut und ausgebessert werden, Wildzäune zum Schutz von besonderen Kulturen erstellt und er muss sich um verunfalltes Wild kümmern. „Zwei bis dreimal pro Jahr werde ich direkt zu Wildunfällen gerufen, aber die Dunkelziffer ist höher“, bemängelt der Jagdpächter. Grundsätzlich sollte jeder Wildunfall zunächst bei der Polizei angezeigt werden. „Die Polizei sorgt dann dafür, dass die zuständigen Jagdpächter verständigt werden, damit sie sich um das verunfallte Wild kümmern können“, so Pfeifer.

Meistens sind es Rehe und Füchse, die in Wildunfälle verwickelt werden, seltener Wildschweine. „Das sind die jagdbaren Wildtiere, die am häufigsten in meinem Revier vorkommen. Ab und zu verirrt sich mal eine Gams ins Murgtal“, berichtet Pfeifer. „Einmal wurde sogar ein Waschbär in meinem Revier gesichtet“, erzählt der Jagdpächter abschließend voller Stolz.

