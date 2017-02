Hänner "Die Kinder sind unsere Zukunft"  Auf einen Kaffee mit Heidi Behringer, der Initiatorin des Rollikutscherprojekts.

Auf ihrem Hof in Hänner bietet Behringer auch „Mitmachtage auf dem Bauernhof“ für Kinder an, die sehr beliebt sind. Dabei steht das Kennenlernen von Tier und Natur im Vordergrund.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Frau Behringer, Sie sind eine herzensgute, unternehmungslustige Frau, die Dinge anpackt und zum Wohle der Menschen zu Ende bringt. Wissen Sie, wer das über sie in unserer Zeitung sagte?

Bestimmt mein Mann bzw. einer meiner drei Kinder. Oder?

Nein, die Beschreibung aber trifft voll auf Sie zu, meinte auch Bürgermeister Adrian Schmidle. Gibt man im Internet den Namen „Behringer Hof“ ein, liest man viel über Ihre großartigen ehrenamtlichen Projekte. Was bedeutet Ihnen der 28. Juni 2015?

Sehr viel. Unser wichtigstes aber auch schönstes Projekt begann mit diesem Tag Wirklichkeit zu werden: Das Rollikutscherprojekt für Menschen mit Behinderung. Die dafür notwendige und erstmals in Deutschland gebaute Rollikutsche erreichte unseren Hof in Hänner. Manfred Lessing war der großartige Konstrukteur und Baumeister.

Und was fällt Ihnen bei den Namen Björn Kelz und Christine Scharpf ein?

Tolle, lebenslustige Menschen mit Behinderung aus Murg und Lörrach. Sie sind deutschlandweit die ersten ausgebildeten Kutscher, die in einem Rollstuhl sitzen. Die Prüfung fand am 9. März 2016 statt. Ausbilder Fred Probst, Leiter der Landesfahrschule Marbach, kam extra vier Wochen lang zu uns nach Hänner. Ich danke ihm sehr dafür.

Sie wirken plötzlich nachdenklich. Darf man fragen warum?

Ach wissen sie ich habe gerade an ein Telefonat mit der Mutter von Samuel Koch gedacht. Sie rief mich kürzlich im Namen ihres bei „Wetten Dass...?“ so tragisch verunfallten Sohnes an.

Wie geht es ihm?

Gut. Samuel ist ja Efringen-Kirchener. Las über uns im Internet. Lebt jetzt in Dortmund. Er ist dabei, eine Stiftung unter dem Namen „Helft Helfern“ zu gründen. Fragte bei uns an, ob er über unser Rollikutscherprojekt die Patenschaft übernehmen dürfe.

Und darf er?

Natürlich, wir freuen uns darüber und auf das Kommen der Familie Koch nach Hänner. Den genauen Termin erfährt natürlich der SÜDKURIER zuerst.

Ihre offene positive Ausstrahlung steckt an. Worin sehen Sie die Ursachen ihres vielschichtigen, sagen wir „Helfersyndroms“?

Als gläubiger Mensch bin ich so erzogen worden. Wuchs in ärmlichen familiären Verhältnissen auf. Sechsjährig erlitt ich eine komplizierte Lebensmittelvergiftung. Vielleicht sind es auch die Liebe und Demut vor den Menschen und der Natur. Ich weiß es nicht. Ich kann die Welt nicht retten, aber in meinem Umfeld Gutes tun. Ich glaube, das ist auch meine Bestimmung.

Ihre „Mitmachtage auf dem Bauernhof“ sind sehr gefragt. Was war hier der Motivationsimpuls?

Die Kinder! Sie sind unsere Zukunft und brauchen immer unsere Fürsorge. „Mitmachtage“ und „Lernort Bauernhof“ heißen für mich: Kinder lernen mit Kindern. Unsere sechs Enkel sind mit Begeisterung auch stets dabei. Es geht um „Natur, Mensch und Tier“. Wir erklären, wie wir auf unserem Hof die Tiere pflegen und wie man ihr Vertrauen gewinnen kann. Lernen, Teilen und in der Gemeinschaft zu leben. Bei uns können sich die Kids ohne Handys und Tablets austoben. Und das funktioniert. Katja Feldweg aus Murg ist uns dabei eine großartige Hilfe als begleitende Naturpädagogin.

Was treibt sie bei ihren arbeitsintensiven Projekten noch an?

Sie sagten es schon: Mein Helfersyndrom. Ich möchte noch anfügen: Nicht das Behindertsein ist im Zusammenleben der Menschen das Problem, sondern das Unterschiedlich-behindert-werden. Dem muss man positiv entgegen wirken. Deshalb machen wir Behringer das alles.

Das würde sicher auch die Berliner Journalistin Ruth Krause vom Radiosender der „Deutschen Welle“ unterschreiben. Von ihr nämlich soll ich sie grüßen. Das eingangs gegebene tolle Statement zu Ihnen gab im Übrigen sie.

Zur Person

Heidi Behringer ist 1958 in Wehrhalden als zweites von fünf Geschwisterkindern geboren. Seit 1965 in Hänner lebend, heiratete sie 1979 ihre Jugendliebe Joachim. Neben ihren drei Kindern zog sie zwei Pflegekinder groß und beherbergt zur Zeit einen Flüchtling aus Afrika auf den Behringer Hof.