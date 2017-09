Oberhof Die Hotzenwälder Kleinkunstbühne präsentiert ein vielseitiges Herbstprogramm

Die Hotzenwälder Kleinkunstbühne startet in die Herbstsaison. Neue Bands und preisgekrönte Künstler treten im Café "Verkehrt" auf.

Mit dem Comedy-Duo Streckenbach und Köhler startet die Hotzenwälder Kleinkunstbühne ihr neues Herbstprogramm. Tenor André von Streckenbach und sein musikalischer Assistent Köhler machen Musikcomedy der besonderen Art und werden mit dem Programm „Multiple Ohrgasmen“ am Donnerstag, 14. September, ab 20.30 Uhr im Café "Verkehrt" zu hören sein. Das ungleiche Paar hat 2012 den Ostbayrischen Kabarettistenpreis ergattert und machte unter anderem durch die Teilnahme an der TV-Show „Nightwash“ 2015 auf sich aufmerksam.

Weiter geht es dann mit einer Runde „Blues Café“ und der Sängerin JJ Thames, welche zum ersten Mal in Deutschland auftreten wird. Durch ihre Bühnenpräsenz und ihr Selbstbewusstsein soll sie an die Ikone Tina Turner erinnern. In ihrem Geburtsort Detroit ist sie als gefühlvolle Geschichtenerzählerin mit atemraubender Stimme bekannt. Ihr Auftritt wird am Mittwoch, 4. Oktober, um 20 Uhr stattfinden.

Traditionell schließt sich die französische Band An Erminig mit bretonischen Gesängen und Tanzrhythmen an. Mit dem Programm „Plomadeg“, welches die Tradition der Informationsweiterleitung durch Musiker und Sänger in einer Zeit ohne Medien wiederspiegelt, tritt die Band am Samstag, 21. Oktober, ab 20.30 Uhr auf.

Die Kleinkunst bleibt in Frankreich mit der skurrilen Band Watermelon Slim and the Truckers. Auch dieser Beitrag gehört zum „Blues Café“ und verkörpert rauen und ursprünglichen Blues. Frontsänger Slim wurde 19 Mal für den renommierten „Blues music award“ nominiert und kehrt nun nach 19-jähriger Pause auf die Bühnen Europas zurück. Am Mittwoch, 25. Oktober, ist er ab 20 Uhr zusammen mit seinen Truckers im Café Verkehrt zu hören.

In Richtung Jazz geht es am Samstag, 25. November, ab 20 Uhr mit dem Schramberger Saxophonisten Arno Haas und dessen Weggefährten Alvin Mills. Bereits zum dritten Mal treten sie im Café Verkehrt auf und präsentieren packende Melodien und populäre Grooves. Markenkennzeichen sind dabei ein außergewöhnliches Saxophon-Spiel sowie ein individueller Stil beider Künstler.

Am Mittwoch, 29. November, ab 20 Uhr knüpft sich die Blues-Ikone John Primer mit klassischem Chicagoblues an. Der mehrfache „Blues music award“-Preisträger gilt bereits als amerikanische Blueslegende und gehört mit seiner universellen Gitarre zu den populärsten Vertretern dieser Richtung.

Den kühlen Wintertemperaturen soll das Vater-Tochter-Gespann Wally und Amy Warning am Samstag, 2. Dezember, ab 20.30 Uhr entgegenwirken. Mit persönlichen und autobiografischen Songs treten die Beiden im Rahmen des „World Café“ auf. Der langjährige Sänger Wally Warning wird dabei durch musikalische Beiträge seiner Tochter unterstützt werden.

Abgeschlossen wird das Herbstprogramm im Café Verkehrt durch den Poetry-Slam-Abend am Donnerstag, 28. Dezember, um 20.30 Uhr mit Künstlern wie Karsten Hohage, Sylvie Le Bonheur, Amina Abdulkadir und Tilo Dierkes. Erwartet wird ein kreativer Schlagabtausch, der die Gäste zum spontanen Mitmachen einladen soll.

für alle Veranstaltungen kosten an der Abendkasse regulär 18 Euro und ermäßigt 15 Euro.