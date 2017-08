Murg-Hänner Die Guggenmusik Erbsranze-Schränzer feiert ein närrisches Jubiläum

Die Guggenmusik Erbsranze-Schränzer feiert ihr 33-jähriges Bestehen mit dem 10. Sommerlochfest.

Es war das Jahr 1984, als 16 entschlossene Fasnächtler aus Hänner in einer Stammtischrunde beieinander sitzen und sich beraten, wie sie die örtliche Fasnacht aktiv mitgestalten können. Die Guggenmusik Erbsranze-Schränzer fand so ihren Ursprung. „Erbsranze“ war zu dieser Zeit unter der einheimischen Bevölkerung die Bezeichnung für das Dorf Hänner. Behalten wurde der Name, weil auch heute noch der eine oder andere Bewohner aus Hänner einen erbsenähnlichen „Ranzen“ vor sich hin trägt.

Dies wurde auch der Anlass für die jährlich stattfindende „Ranzenparty“, bei der traditionell gegen Mitternacht der größte „Ranzen“ unter den Besuchern gewählt wird. Unter dem Motto „Stimmung, Spaß und gute Laune machen wir mit Trompete, Trommel und Posaune“ sind die heute 22 Mitglieder mit super Zusammenhalt und gutem musikalischen Stand unterwegs.

Da Schnapszahlen in der Fasnacht immer gefeiert werden, steht auch das am Wochenende anstehende 10. Sommerlochfest unter dem Motto des Narren-Jubiläums zum 33-jährigen Bestehen. Auf dem Sportplatz in Hänner wird am Samstagabend ab 19 Uhr DJ Mark die Gäste musikalisch unterhalten. Ein Weinbrunnen und eine Bar mit Cocktails werden neben den legendären Burgern für gute Stimmung und wachsende „Ranzen“ sorgen. Der Eintritt ist daher erst ab 18 Jahren gestattet. „Natürlich haben wir auch eine Jubiläumsüberraschung dabei, die wir noch nicht verraten wollen“, sagt Yvette Fuchs, Schriftführerin der Erbsranze-Schränzer. Bereits am „Vatertagsfäscht“ konnte eine Kostümausstellung vergangener Jahre bestaunt werden.

Heute zeichnet die Guggenmusik Erbsranze-Schränzer besonders der Spaß, das Engagement und die gemeinsame Energie aus. „Konkurrenzdenken gegenüber anderen Guggenmusiken findet mit bei uns nicht statt“, erläutert Yvette Fuchs. Gemeinsam die Fasnacht zu erleben und musikalische Beiträge zu leisten, seien die grundlegenden Werte der Guggenmusik aus Hänner. Traditionell sind sie immer vom Dritten Faißen bis zur „Buurefasnacht“ gemeinsam unterwegs. Die kleine Besetzung ist hierbei alles andere als nachteilig. „Wir sind klein, aber Oho“, betont Yvette Fuchs.

Der Verein

Die Guggenmusik Erbsranze-Schränzer aus Hänner wurde am 25. April 1984 mit 16 Mitgliedern ins Leben gerufen. Ziel war und ist es, die örtliche Fasnacht aktiv mitzugestalten und musikalische Beiträge zu liefern. Erster Vorstand ist Mathias Stoll, er wird vertreten durch Markus Gerteis. Die musikalische Leitung trägt Vanessa Ebner.