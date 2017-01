Oberhof Die Erzieherinnen des Kindergartens Regenbogen in Oberhof erhalten das Zertifikat "Haus der kleinen Forscher"

Der Kindergarten „Regenbogen“ in Oberhof erhält nun bereits zum dritten Mal das Zertifikat als "Haus der kleinen Forscher". Die Erzieherinnen bringen den Kindern die Naturwissenschaft näher.

Der Dreikönigshock in der Thimoshalle bildete den Rahmen für die nunmehr dritte Verleihung des Zertifikats „Haus der kleinen Forscher“ an den Oberhöfer Kindergarten „Regenbogen“. Die Übergabe erfolgte durch Monika Schmitt vom Netzwerk Südwestmetall Hochrhein als dem lokalen Partner für das Projekt „Haus der kleinen Forscher“. Mit diesem Projekt sollen die natürliche Neugier und das Interesse der Kinder für Vorgänge in der Natur für erste Einblicke in die Welt der Naturwissenschaften genutzt werden.

Wie reden Fische miteinander? Warum donnert es, und wie entsteht das Abendrot? Kinder haben viele Fragen wie diese und entdecken jeden Tag neue Dinge um sich herum. Die Erzieherinnen des Kindergartens Regenbogen in Oberhof bilden sich regelmäßig im Rahmen der bundesweiten Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ fort, um die Mädchen und Jungen in ihrer Einrichtung bei ihrer täglichen Entdeckungsreise in der Welt der Naturwissenschaften, der Mathematik und der Technik zu begleiten.

"Die Umsetzung erfolgt unter anderem durch kindgemäße Experimente, in die die Kinder weitestgehend ihr eigenes Handeln einbringen“, führte Monika Schmitt in ihrer Begründung für die Verleihung des Zertifikats aus, und fügte an die Adresse der Erzieherinnen und Kinder hinzu: „Ihr macht das ganz hervorragend.“

Die Zertifizierung „Haus der kleinen Forscher“, so Schmitt weiter, werde nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am deutschen Kindergarten-Gütesiegel und an den prozessbezogenen Qualitätskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht orientierten. An den beiden Beispielen „Forschen mit Eiern“ und „Bau einer Kräuterspirale“ machte die Kindergartenleiterin Sabine Schulz die Projektarbeit mit den Kindern im Detail sichtbar.