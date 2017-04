Bad Säckingen Die Band Dub Spencer und Trance Hill zaubert psychedelische Klänge ins "Café Verkehrt"

Die Band Dub Spencer und Trance Hill begeistert die kleine Zuschauermenge im Café Verkehrt in Oberhof mit experimentellem Sound-Mix aus Dub Reggae mit Trance- und Rock-Einflüssen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vor einer kleinen Fangemeinde trat die Band Dub Spencer und Trance Hill im Café Verkehrt in Oberhof auf. Gerd und Jutta Lohrmann aus Hänner gehörten zu den glücklichen Gewinnern, die zwei Konzertkarten ergattern konnten. Er wäre aber sowieso gekommen, erklärte Gerd Lohrmann, da er die Band kenne und schätze. Die vier Schweizer Musiker, die zu einer der bekanntesten Dub-Formation gehören, haben sich in ihrer Musik dem Dub Reggae mit Trance- und Rock-Einflüssen verschrieben. Sie selber beschreiben ihre Musik als psychedelisch.

Auf der Bühne haben sie wieder einmal alles gegeben. Normalerweise werde diese Art von Musik nicht live gespielt und gerade das habe sie gereizt, erklärten die vier Musiker. Sie lieben es, zu experimentieren, und entwickeln einen eigenen Sound, den sie immer wieder verfeinern. Dub und Reggae bilden die Ausgangsbasis. Verantwortlich für die Sound-Effekte zeichnet Philipp Greter, der sich am Keyboard austobt. In Nichts steht ihm Gitarrist Markus Meier nach, ein Gitarrenvirtuose, der alles aus seinem Instrument herausholt. Die Musiker Julian Dillier am Schlagzeug und Marcel Stadler mit dem Bass runden das Quartett ab.

Erneut erwiesen sie sich als perfekt eingespieltes Team, oder wie ein Kritiker anmerkte: „präzise wie ein Schweizer Uhrwerk“. Sie kommen meist ohne Gesang aus, nutzen nur die Bandbreite ihrer Instrumente. Der Bandname, der auch Programm sei, habe ihnen Glück gebracht, erklärte Dillier. Sie seien zu zahlreichen Reggae-Festivals eingeladen worden. Die Fans konnten bereits beim zweiten Stück die Füße mehr stillhalten und gingen in der Musik auf. Sie bedachten die Musiker mit reichlich Applaus und wollten die Band nicht ohne Zugabe von der Bühne lassen. Allerdings hatten nur wenige das Konzert für einen Besuch wert befunden. Wer nun doch noch Lust bekommen hat auf Dub Spencer und Trance Hill: Das nächste Konzert ist am 21. April in Bern.