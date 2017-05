Murg Die Arbeiten für die neue Murger Mitte werden neu ausgeschrieben

Der Abschluss der Arbeiten an der neuen Murger Mitte verzögert sich. Alle eingereichten Angebote sind dem Gemeinderat viel zu teuer, daher wird die Ausschreibung im Herbst wiederholt.

Schon wieder fallen die Kosten für die Fertigstellung der Arbeiten an der neuen Murger Mitte mit den Bauabschnitten I und II (Rathausplatz und Hauptstraße) teurer aus als erwartet. Die bisher eingeholten Angebote überschreiten die geplanten Ausgaben um mindestens 27,38 Prozent. Inakzeptabel fand dies der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung und beschloss daher einstimmig, die laufenden Ausschreibungen aufzuheben und im Herbst einen neuen Anlauf zu wagen. Die Fertigstellung der Murger Mitte wird sich dadurch unweigerlich verzögern.

Von zwei möglichen Bietern – sechs Firmen bis in den Raum Offenburg waren an der Ausschreibung beteiligt – hatte der günstigste 3 030 876 Euro für die Tiefbauarbeiten veranschlagt. Damit lag er weitaus höher, als das Planungsbüro Faktorgruen ursprünglich vorkalkuliert hatte. Das zog den Unmut der Gemeinderäte nach sich. Denn bereits im Jahr 2014 war die Ausschreibung für den Bürgerplatz (Abschnitte IV und V) zu teuer ausgefallen und hatte wiederholt werden müssen. Nun folgt also nochmals das gleiche Spiel.

Wieso das nicht genauer vorhersehbar gewesen sei, und warum nicht intensiver nach Einsparungen gesucht werde, fragte Roland Baumgartner kritisch (FW). David Schlechtriem von Faktorgruen erklärte, dass aufgrund der Niedrigzinspolitik die Nachfrage im Bausektor in die Höhe geschnellt sei, ebenso die Preise. Trotz einkalkulierter Aufschläge wegen der Grenznähe und zwölf Prozent Marktentwicklung hatten die Angebote alle Vorstellungen übertroffen. Ingenieur Markus Rötzer entschuldigte sich dafür aufrichtig beim Gemeinderat.

Was die Kosten definitiv senken würde, wäre ein alternativer Straßenbelag. Anstelle der Bepflasterung war anfangs eingefärbter Asphalt im Gespräch gewesen. „Es handelt sich um das Herzstück der Murger Mitte, weshalb ich gerne an der gepflasterten Durchgangsstraße festhalten würde“, äußerte sich Bürgermeister Adrian Schmidle dazu.

Dem Gemeinderat blieb wenig Spielraum. Festzulegen galt es zunächst den Zeitpunkt der erneuten Ausschreibung. Die Entscheidung übers Knie brechen und die Arbeiten noch vor dem Sommer vergeben, hätte zu viel Druck erzeugt. Der Gemeinderat visierte daher eine mittelfristige Variante an: Die erneute Ausschreibung erfolgt bis Herbst, die Arbeitsvergabe dann bis Januar und gebaut wird nach der Fasnacht 2018. Die Murger Mitte könnte also frühestens Ende 2018 fertig werden.

So bleibt immerhin noch genug Zeit für Gespräche mit der Bürgerkommission und der Sparkasse über alternative Straßenbeläge. Zwar sei die Preisentwicklung über den Sommer ebenso wenig vorhersehbar, doch wie Wolfgang Fürst (Freie Wähler) sagte, könnte es in dieser Zeit zu mehr Beteiligung und Konkurrenzdruck kommen, wodurch die Kosten sich wieder im Rahmen des Möglichen bewegen.