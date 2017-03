Murg Der TC Hänner zieht eine durchwachsene Bilanz über 2016

Die Renovierung der Clubheim-Fassade war ein großes Projekt des TC Hänner. Die Trainersuche blieb bisher erfolglos, Dirk Eckert springt vorübergehend ein.

Vor zwei Jahren habe der Tennisclub (TC) Hänner kurz vor dem Aus gestanden, nun sei er wieder in einem guten Zustand. So fällt die Bilanz der Vorsitzenden Katarina Mislovic nach ihrer ersten Amtszeit aus. Am Dienstagabend trafen sich die Mitglieder zur Hauptversammlung im Clubhaus und hörten sich die Rechenschaftsberichte des vergangenen Jahres der Vorstandsmitglieder an.

Es habe sich eine Menge getan, sagte Mislovic. Der wichtigste Punkt sei für sie die Renovierung der Fassade des Clubheims und der Einbau neuer Rollläden. Dank einiger Sponsoren sei der Club dabei günstiger weggekommen. Außerdem wurde ein Einsandungsgerät angeschafft, mit dem das Herrichten der Plätze nun leichter sein soll. Allerdings stehe in den kommenden Jahren die vollständige Sanierung der drei Tennisplätze an, auf den Verein werde damit eine beträchtliche Investition zukommen, kündigte die Vorsitzende an. Die Plätze seien inzwischen so verdichtet, dass eine Sanierung unumgänglich sei, um sie wieder in einen vernünftigen Zustand zu bringen. Es wird nicht die einzige Investition, aber die teuerste in den kommenden Jahren sein.

Stühle rücken war in diesem Jahr bei den Vorstandswahlen angesagt. Die Vorsitzende Katarina Mislovic und Schatzmeisterin Gerlinde Wagner wurden in ihren Ämtern bestätigt, sonst wurde ausgetauscht und rotiert. Der bisherige Jugendwart, Thomas Strotz, wurde anstelle von Uli Wilms zum Sportwart gewählt. Das Amt des Jugendwarts übernahm dafür Anne Baier. Uli Wilms wechselte auf den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden und löste damit Holger Hausmann ab. Schriftführer Christian Daubner verließ den Vorstand, Erika Kaiser heißt die neue Schriftführerin.

Mit 87 Mitgliedern, darunter 39 Aktive, acht Jugendliche und 27 Kinder, steht der Verein gut da. Sportlich ist der TC Hänner in der Tennislandschaft am Hochrhein aktuell eher von untergeordneter Bedeutung. Für die bevorstehende Saison werden zwei Jugendteams gemeldet – U12 Mixed und U14 Mixed – die Herrenmannschaft startet in der kommenden Saison in der ersten Kreisliga, nachdem im Vorjahr der Abstieg aus der zweiten Bezirksklasse erfolgt war, berichtete Sportwart Ulrich Wilms. Eine Frauenmannschaft stellt der Verein aktuell nicht.

Die Trennung von Trainer Victor Görzen im Winter war ein Rückschlag, der Club ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Trainer. Dirk Eckert sprang mindestens vorübergehend ein, um vor allem das Training für die Kinder und Jugendlichen zu sichern. Besonders im Bereich der Bambinis sei der Club mit 15 Nachwuchsspielern gut aufgestellt. Diese stellten die Zukunft des Vereins dar, machte die Vorsitzende deutlich. Ortsvorsteher Dieter Muck nahm als Gast an der Versammlung teil. Er lobte die Arbeit der vergangenen Jahre, wünscht sich aber, dass der Verein noch mehr auf die Bevölkerung in Hänner zugehe.

wurde im Jahr 1983 gegründet. Aktuell sind 87 Erwachsene, Kinder und Jugendliche Mitglied beim TC. Die Vorsitzende ist seit dem Jahr 2015 Katarina Mislovic. Sie ist per E-Mail (katarina.mislovic@tc-haenner.de) zu erreichen.