Murg Der RSV Eintracht will das Milchhüsle nach seinen Vorstellungen umbauen

Der RSV Eintracht will das Milchhüsle nach seinen Vorstellungen umbauen

Der Radsportverein Eintracht Niederhof kauft das Milchhüsle, das er bisher schon als Vereinsheim gemietet hat. Umbau- und Renovierungsmaßnahmen sind in Planung.

Als großes Projekt plant der Radsportverein Eintracht Niederhof den Kauf des Milchhüsles, das der Verein bereits seit Jahrzehnten gemietet hat. Jetzt soll das Vereinsheim offiziell in den Besitz des Vereins übergehen. Es sollen umfangreiche Umbau- und Renovierungsmaßnahmen durchgeführt werden, damit das Häuschen als Lagerraum und Ausweichtrainingsgelände genutzt werden kann.

Neugewählt wurde bei der Hauptversammlung des Vereins ein Teil des Vorstands. Neuer erster Vorsitzender ist Horst Arzner, der das Amt von Thomas Wiesler übernimmt, welcher nun zum dritten Vorsitzenden gewählt wurde. Schriftführerin bleibt Alexandra Schmidle und auch Tina Schwarz als zweite Kassiererin und Sascha Wiesler als Passivbeisitzer bleiben im Amt. Die Wahlen leitete der stellvertretende Bürgermeister Georg Kirschbaum. „Der Verein hat sich in Niederhof etabliert; bleibt von dem schwierigen Trend der schwindenden Mitgliederzahl aber leider nicht verschont“, beurteilte dieser die derzeitige Situation.

Ehrenpräsident Wolfgang Tritschler appellierte an die Mitglieder: „Wir sind der RSV. Einer der ältesten Vereine der Region. Ein Verein mit Tradition, Vision und Engagement. Deshalb müssen wir wieder dort hinkommen, wo wir schon einmal waren.“ Auch er wünscht sich wieder mehr Mitglieder und ausgebildete, lizenzierte Trainer für den Verein.

Die Abteilungsleiter der zwölf Untergruppen des Vereins verlasen in der Versammlung ihre Tätigkeitsberichte. Begonnen wurde mit Mike Woland, Jugendvorsitzender des Vereins. Er berichtete von einigen erfolgreichen Rennergebnissen der jugendlichen Sportler. Kindersportaktionen werden geleitet von Nele Wiesler, die die „Rappel-Zappel“ Gruppe, ein Mutter-Kind-Turnen, und das Vorschulturnen veranstaltet, von Tina Schwarz, die „Turnen-Toben-Tanzen“ anbietet sowie Bianca Munk und Simone Gotthard, die die „Hip Hop Crew“ leiten. Sport für die Erwachsenen und älteren Mitglieder bieten Renate Dathe mit ihrem „Gesund & Fit“, Julia Zumkeller mit ihrem „Bodyforming“ und Tina Schwarz mit einer Ü50-Gruppe an. Das Mountainbike-Training ist untereilt in die MTB-Jugend, geleitet von Tanja Bäumle und die MTB-Erwachsenen-Gruppe, geleitet von Thomas Wiesler. Angeboten werden auch ein Badminton-Kurs von Heinz Ohrem und ein Lauftreff von Winfried Moser.

In diesem Jahr wurden auch einige Mitglieder geehrt. Angelika Huber, Rainer Dathe, Renate Dathe, Miriam Strittmatter, Wolfgang Weber und Jürgen Weniger sind für jeweils 30 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet worden. Rigobert Matt, Barbara Rueß und Miriam Hapig sind jeweils 20 Jahre dabei und Anna-Maria Schwer, Susanne Horbach, Marlies Haiss, Horst Arzner, Nele Wiesler, Philippe Wiesler und Frank Kaiser erhielten eine Auszeichnung für jeweils zehn Jahre. Alois Vogt ist seit 40 Jahren Fördermitglied des Vereins. Jessica Fister, Jürgen Eckert, Rolf Eckert, Brigitte Vogt, Rosa Wiesler und Monika Liebich sind jeweils seit 30 Jahren und Anita Pache, Emma Schalk sowie Christel Reineck sind seit 20 Jahren Passivmitglieder.

Der Verein

Der Radsportverein Eintracht Niederhof (RSV) ist 1923 gegründet worden. Der Verein besteht aus 312 Mitgliedern und bietet ein breit gefächertes Angebot in zwölf Abteilungen. Ehrenpräsident ist Wolfgang Tritschler, Vorsitzender ist Horst Arzner, sein Stellvertreter ist Winfried Moser.