Murg Der Narrenzunft fehlt noch eine Leitung für das Narrennest

Das vakante Amt des Narrennestchefs ist ein kleiner Wermutstropfen in der positiven Bilanz der Narrenzunft Murg. Vorbereitungen für das große VHN-Treffen 2018 laufen bereits.

Mit einem starken Gemeinschaftsgefühl und unverändertem Vorstand startet die Narrenzunft Murg in ihr neues Vereinsjahr. Bei ihrer Hauptversammlung blickte die Narrenzunft auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Besonders der Zusammenhalt innerhalb der Zunft sowie unter den Cliquen, hat maßgeblich zum positiven Trend des Vereins beigetragen. „Ich bin mir sicher, dass es auch weiter aufwärtsgehen wird“, erklärte der optimistisch gestimmte Präsident, Roland Ebner. Alle Vorstandsmitglieder wurden bei den Wahlen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Neben den obligatorischen Fasnachtsveranstaltungen, standen Arbeits- und Bewirtungseinsätze auf dem Programm der Narren, wie aus den Berichten hervorging. Neben der Kanzelarin Anne-Kathrin Dietrich, ließen auch die jeweiligen Oberen des Elferrats (Harry Müller), der Fähri-Geister (Sven Rüdiger) und der Helgeringer Maildi (Nina Ebner) das vergangene Jahr Revue passieren. „Es gab immer und überall Aktivitäten, wobei der Spaß nicht zu kurz kommt, was euer Verdienst für Arbeit und Fleiß ist“, so Ebner, der das rege Vereinsleben der einzelnen Cliquen lobte.

Auch über den Kassenbericht von Bernd Schmid dürften Präsident und Mitglieder zufrieden sein. So verbuchte die Narrenzunft, sowohl bei der Bewirtschaftung des Narrennests als auch bei den übrigen finanziellen Transaktionen, ein Plus. Einzig die Position des Narrennestchefs, macht Ebner Sorgen. Für das Amt, das bisher kommissarisch von Hans-Peter Eschbach geführt wird, wurde bisher kein Anwärter gefunden. „Das ist kein Dauerzustand. Wir müssen jemanden für dieses Amt finden“, so Ebners Bitte.

Die Murger Narrenzunft ist personell gut aufgestellt. Zeit zum Ausruhen bleibt den Narren dennoch nicht, denn das nächste närrische Großereignis nähert sich bereits: 2018 wird das Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) in Murg stattfinden. „Wir wollen ein ganz tolles Narrentreffen aufbieten. Wir haben eine Richtung, wo wir hin wollen“, erklärte Ebner, der für das Großereignis neben der vereinseigenen Arbeitskraft, ebenso auf die Hilfe befreundeter Vereine zählen kann. Ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt hat die Gemeinde. „Die Narrenzunft ist eine unserer wichtigsten Stützen und wir haben euch für das Narrentreffen einen Zuschuss gesichert“, erklärte Bürgermeisterstellvertreter Detlef Rüdiger.



Der Verein

Die Narrenzunft Murg wurde 1953 in ihrer heutigen Form gegründet. Zu ihr gehören Elferrat, Fähri-Geister sowie Helgeringer Maidli. Die Narrenzunft Murg ist Mitglied in der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte und zählt derzeit rund 70 aktive Mitglieder. Präsident ist Roland Ebner, Kontakt per E-Mail (mail@narrenzunft-murg.de).

Informationen unter: www.narrenzunft-murg.de