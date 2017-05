Murg Der Narrenverein Rheinsberg-Hexen freut sich über eine erfolgreiche Saison

Die Rheinsberg-Hexen ziehen eine positive Bilanz und blicken auf zahlreiche Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Fasnacht zurück.

Hinter den Rheinsberg-Hexen aus Murg liegt nicht nur eine abwechslungsreiche Fastnachtssaison, sondern auch ein Vereinsjahr mit allerlei Aktivitäten. „Es ist notwendig, dass wir uns auch außerhalb der närrischen Tage treffen“, sagte die Vorsitzende Manuela Kammerer. Ihr ist es wichtig, dass die Kameradschaft regelmäßig gepflegt wird. Auch die Kontakte zu den übrigen Murger Narrenvereinen seien gut. Dies wurde auch durch die Anwesenheit von Roland Ebner von der Narrenzunft Murg und Jürgen Rück vom Fröscheloch-Echo Niederhof deutlich.

Detailliert schilderte Manuela Kammerer die abwechslungsreichen Aktivitäten. Dazu zählten ein sommerliches Grillfest ebenso wie der Arbeitseinsatz zur Verbesserung der Lagerkapazitäten, das Hoffest und vor allem das Hüttenwochenende in Bernau. Hierbei konnten nach der Hexenprüfung drei neue Rheinsberg-Hexen aufgenommen werden. Auch beim Weihnachtsmarkt in Murg war der Verein mit einem Stand vertreten. Zur Fastnachtseröffnung traf man sich am 11. 11. auf der neuen Murger Mitte, ehe dann mit Beginn des neuen Jahres die verschiedenen fastnächtlichen Unternehmungen starteten.

„Es ist uns wichtig, immer wieder an neuen Anlässen und Veranstaltungen teilzunehmen“, erklärte Manuela Kammerer. Neben den Auftritten in der Gemeinde und der näheren Umgebung scheuten sich die Rheinsberg Hexen auch nicht, weitere Wege auf sich zu nehmen. So waren sie in March-Hugstetten beim Umzug mit dabei, beim Guggen-Open Air in Oberwihl und beim Nachtumzug in Görwihl, beim Narrentreffen in Dogern und beim Umzug in Aach, was mit einem zweitägigen Ausflug verbunden wurde.

Zu den fastnächtlichen Erlebnissen der vergangenen Saison gehörten die Entmachtung von Bürgermeister Adrian Schmidle, die Teilnahme am Bunten Abend und an der Murger Narrennacht sowie der Kinderumzug am Schmutzigen Donnerstag. Umzüge in Öflingen und Wehr wurden besucht und die Saison schließlich bei der Buurefastnacht in Hauingen beendet.

Wie aus dem Kassenbericht von Jessica Knab zu entnehmen war, hatte die Aufbereitung des Bollerwagens das finanzielle Polster etwas geschmälert. Ohne Einwände wurde die Satzungsänderung beschlossen. Neu im Vorstandsteam ist Lisa Wassmer, die zunächst für ein Jahr kommissarisch den Schriftführerposten übernahm. Neu aufgenommen wurden in den Verein Corinna Kaiser, Andy Böhler und Andy Eckert. Den bisherigen Weg fortzusetzen, riet Gemeinderat Detlef Rüdiger den Rheinsberg Hexen.

Der Verein

Die Rheinsberg-Hexen aus Murg wurden 2010 gegründet und haben 19 Mitglieder. An der Vereinsspitze steht Manuela Kammerer. Innerhalb des Vorstandsteams laufen die Vorbereitungen für das große Murger Narrentreffen im kommenden Jahr. Kontakt unter Telefon 07763/13 07 oder per E-Mail (rheinsberg-Hexen@gmx.de).