Murg Der Musikverein Oberhof geht auf Sponsorensuche für das neu gegründete Jugendorchester

Das Jugendorchester Oberhof-Hänner trifft sich offiziell zur ersten Probe als festes Ensemble. Für Unterstützer besteht im Internet die Möglichkeit zu Spenden.

Sporadische Auftritte gab es schon bisher. Neu ist, dass sich die 26 Musiker aus Oberhof und Hänner, die seit bis zu eineinhalb Jahren ihr Instrument spielen, jetzt regelmäßig musikalisch arbeiten wollen. Zwar nennt sich der neue Klangkörper Jugendorchester, das Mitspielalter ist aber recht unterschiedlich. Zwischen neun und 70 Jahren sind die Musikbegeisterten alt. Auch Dirigent Josef Klein bleibt durch den Umgang mit den Jugendlichen jung. Assistiert wird er von Linda Runge, die regelmäßig mit dem Team rhythmische Übungen durchführen und darüber hinaus als Mentorin tätig sein wird. Dies schreibt der Musikverein Oberhof in einer Pressemitteilung.

MVO-Vorsitzende Nicole Maier sagt: „Das Jugendorchester Oberhof-Hänner ist kein neuer Verein, sondern eine neue Abteilung des Musikvereins Oberhof, der seine Fühler auch ins nördliche Nachbardorf Hänner ausstreckt. Immerhin sind von dort schon acht junge Musikantinnen und Musikanten mit von der Partie. Die Auftritte des JO OH sollen sich logischerweise auf beide Ortschaften erstrecken.“

Bei ihrer ersten regulären Probe intonierten die Jungmusiker als Einspiel-Lied und sozusagen als Geburtstagsgruß für das neugegründete Orchester „Happy Birthday“. Alsdann folgte das beschwingte „Oh when the Saints“, welches nach einer halbstündigen Probe bereits feste Formen annahm. Bis zum Sommerfest im Juli will Dirigent Josef Klein ein kleines Programm einstudiert haben: „Die Truppe steht, wir können auf einem guten Fundament aufbauen. Die, die sich zusammenfanden, sind die Eifrigen, die nicht schnell genug vorwärtskommen können. Mit ihnen zu arbeiten, macht Spaß.“

Dabei tritt allerdings ein neues Problem auf, denn das Orchester muss eingekleidet werden. Die Instrumente kosten Geld in Anschaffung und Reparatur, die Noten und der Unterricht verlangen weiteren finanziellen Aufwand, da der Verein den Unterricht zu einem günstigen Preis anbietet, um allen Interessenten die Musik nahebringen zu können.

Vereinskassierer Roland Speck hat sich deshalb kundig gemacht, um Freunden und Gönnern der Blasmusik die Möglichkeit für eine Unterstützung des Orchesters zu geben. Fündig wurde er bei einem Projekt der Volksbank Rhein-Wehra. Auf deren Internetseite (volksbank-rhein-wehra.viele-schaffen-mehr.de) können Gönner ganz einfach auch das neue Jugendorchester unterstützen: Im Internet die Seite aufrufen, den Punkt „Projekte unterstützen“ anklicken und spenden. Für jede Spende ab 10 Euro gibt die Bank entsprechend Geld hinzu. Bis Ende Juli sollen 1500 Euro gesammelt sein, denn am 20. Juli wird bereits ein neuer Zöglingskurs aufgenommen, zu dem sich auch schon Interessenten gemeldet haben. Spender erhalten eine Einladung zu einem kleinen Konzert am 7. Januar 2018 in Hänner.