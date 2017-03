Murg Das Umweltpolitik-Urgestein Klaus Töpfer gibt Denkanstöße für Probleme der heutigen Zeit

Der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU) spricht auf Einladung der Initiative Murg im Wandel im Rahmen der Murger Zukunftsgespräche. Der Umweltexperte schlägt Lösungsansätze vor, zum Beispiel wie man den lokalen Handel stärken und gleichzeitig etwas für die Natur tun kann.

Wenn Deutschlands profiliertester Umweltpolitiker angesagt ist, kann das Publikum schon mal ein bisschen ungeduldig werden – in freudiger Erwartung auf Klaus Töpfer: Der 78-Jährige tritt seit Jahrzehnten national wie international für die Belange der Umwelt ein, immer auf der Suche nach befriedigenden, vertretbaren und sozial ausgewogenen Lösungen für Umweltprobleme. Am Donnerstag war der Umwelt-Experte im Rahmen der Murger Zukunftsgespräche Gast der Initiative Murg im Wandel.

Rund 350 Interessierte waren in die Murgtalhalle kommen und klatschen den Beginn herbei, als sich zur festgesetzten Zeit zunächst nichts tun wollte. Es folgen Begrüßungen durch Bürgermeister Adrian Schmidle und Karl Geck von der Initiative Murg im Wandel. Schließlich tritt Klaus Töpfer, deutsches Urgestein der Umweltpolitik, ans Mikrofon. In den Zuhörerreihen sitzen viele Lokalpolitiker, auch der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner aus Lauchringen, der den Kontakt zu dem Experten geknüpft hatte.

Etwas mehr als eine Stunde dauert der Vortrag. Sie war frei gehalten und keineswegs mit streng erhobenem Zeigefinger. Zwischen Fakten und viel Stoff zum Nachdenken mischen sich Anekdoten. Da plaudert jemand mit jahrzehntelanger Erfahrung aus dem Nähkästchen. Töpfer tut kund, dass er die aktuellen dramatischen Umwälzungen nie erwartet hätte: „Die Politik wird immer ohnmächtiger.“ Andere Entwicklungen sah Töpfer schon 1992 voraus. Zitat aus einem Interview mit der "Zeit“ von damals: „Wir werden im Norden eine Krise des traditionellen Wohlstandsbegriffs erleben und wir werden zugeben müssen, dass wir mit einer Wohlstandslüge leben, weil wir Kosten dieses Wohlstands auf andere, auf die Natur und auf die Zukunft abwälzen.“

Schon sind wir mitten in Afrika und beim Nord-Süd-Gefälle. Norwegen habe ein durchschnittliches Bruttosozialprodukt von 100 000 Euro pro Kopf, in Kenia seien es noch 1000 Euro pro Kopf. Es fehle an Wertschöpfung und Infrastruktur in den afrikanischen Ländern, so Töpfer. Er fordert: „Da muss eine wirtschaftliche Entwicklung in Gang kommen.“ Töpfer spricht von einer Bringschuld der Industrieländer und davon, alternativ Perspektiven im Einklang mit der Natur zu schaffen.

Mehrmals verweist Töpfer auf die Umwelt-Enzyklika von Papst Franziskus. Es gebe nur noch Natur, wo der Mensch es erlaube: „Die Natur ist weg.“ Der Mensch nehme immer mehr Einfluss, wolle als Mensch das machen, was sonst die Natur mache, anstatt das menschliche Verhalten zu ändern.

Für Töpfer geht es darum, zur Absicherung der Zukunft Alternativen zu entwickeln. „Das ist aktive Friedenspolitik.“ Eine nachhaltige Entwicklung sei der neue Begriff von Frieden. „Wir brauchen Frieden mit der Natur, um wieder Frieden mit den Menschen zu haben.“

Töpfer fragt aber auch ganz konkret: „Was können wir in unserem täglichen Leben verändern?“ Seine Antwort darauf ist, beispielsweise zu regionalen Produkten zu greifen und anstatt im Internet sein Buch zu kaufen, zur Buchhandlung um die Ecke zu gehen.

Zur Person

Klaus Töpfer ist gelernter Volkswirt und Experte für Umweltpolitik. Die Liste seiner Tätigkeiten ist ebenso lang wie die Liste der Auszeichnungen, die er erhalten hat. Der erste Bundesumweltminister der Bundesrepublik Deutschland (CDU, 1987 bis 1994) war jahrelang Direktor des UN-Umweltprogramms in Nairobi und ist seit 2008 Vizepräsident der Welthungerhilfe. Töpfer leitete 2011 die Ethikkommission der Bundesregierung zum Atomausstieg Deutschlands in Folge der Nuklearkatstrophe von Fukushima.