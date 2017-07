Murg Das Konzert der Stimmen on Tour als Prolog zum Stimmen-Festival in Lörrach im Café "Verkehrt" weckt Lust auf mehr

Das Konzert der Stimmen on Tour als Prolog zum Stimmen-Festival in Lörrach im Café "Verkehrt" weckt Lust auf mehr

Der Abend mit den Stimmen on Tour begeistert die Zuhörer mit einem Konzert von Saint Sister und Ala.ni im Café "Verkehrt".

Mit gleich dreifacher Frauenpower machte der Festival-Prolog "Stimmen on Tour" am Samstagabend im Café "Verkehrt" Station. Die diesjährigen Stimmen stammen aus Irland sowie England und bringen nicht nur die Stimme, sondern auch das gewisse Etwas mit. Die irische Formation Saint Sister und die Londonerin Ala.ni begeisterten das gut gefüllte Café mit ihren außergewöhnlichen Auftritten und sorgten nicht nur für grenzenlose Begeisterung beim anwesenden Publikum, sondern auch für reichlich Vorfreude auf das kommende Festival.

Ein wenig Tradition, ein wenig Elektropop und ganz viel Stimme: Morgan Mac Intyre und Gemma Doherty alias Saint Sister bewiesen gleich zu Beginn, wie viel Potenzial in den Nachwuchskünstlerinnen steckt. Ihre Musik lässt sich als eine Art Mischung aus keltischen Harfenklängen, elektronischem Pop und Folk beschreiben. "Atmosfolk" nennen die beiden Sängerinnen ihre Musik, die zugleich modern und fragil wirkt. Es waren vor allem die gefühlvollen Stimmen, die den Liedern ihre Emotionen verliehen.

Die Stimmen der beiden Künstlerinnen harmonierten hervorragend und sorgten für einen mystischen Klang. Untermalt wurden Werke wie "Corpses" durch Harfenmelodien und moderne Beats, die auf der Bühne mit einem Synthesizer kreiert wurden. Die Kombination aus sanften Stimmen und persönlichen Songtexten zog das Publikum des Cafés vollständig in ihren Bann. Nach jedem Titel gab es begeisterten Applaus und zahlreiche Zurufe. Nach dem Cover-Song "Dancing in the Dark" von Bruce Springsteen verließen die jungen Musikerinnen die Bühne.

Lediglich ein Gitarrist und ein Vintage-Mikrofon befanden sich auf der Bühne, als die Londonerin Ala.ni auf ihrem Hocker Platz nahm. Mehr brauchte die Sängerin auch gar nicht, da ihre Stimme sofort den gesamten Raum einnahm. Mit ihrer weichen und dennoch kraftvollen Stimme, die ein wenig an die Musik der 60er Jahre erinnert, sang die Künstlerin Lieder über Liebe, einen "Ol' fashioned Kiss" und Trennungen. Bei Ala.ni merkt man schnell, die Musik wird nicht einfach gespielt, sondern vor allem gefühlt. Oft baute die Sängerin verschiedene musikalische Variationen ein und schaffte damit eine besondere Atmosphäre.

Besonders pflegte Ala.ni den Dialog mit dem Publikum. Immer wieder forderte sie die Masse auf, mitzumachen und zu klatschen. Sie wirkte euphorisch auf der Bühne und reagierte spontan auf ihr Publikum. Auch A-cappella-Gesang war für die Britin mit karibischen Wurzeln kein Problem. Mit einer Leichtigkeit unterbrach sie ihren Auftritt auf der Bühne, um durch das gesamte Publikum zu laufen, während sie ihren Titel weitersang. Humorvoll und kreativ wurde es vor allem durch einen Improvisationssong aus Texten, die das Publikum vor dem Auftritt zusammenstellte. Nach begeistertem Applaus und einer weiteren Zugabe beendete Ala.ni ihren Auftritt und hinterließ vor allem fröhliche Mienen und einen vielversprechenden ersten Eindruck.