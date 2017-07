Murg Cornelius Holdermann lädt die Besucher der Orgelkonzertreihe in Hänner zu einer musikalischen Reise durch Raum und Zeit ein

Cornelius Holdermann entlockt der Orgel in der Pfarrkirche St. Leodegar und Marzellus in Hänner internationale Klänge.

Orgelmusik von Mittelalter bis Neuzeit, von Portugal bis Skandinavien, gab es in der Pfarrkirche St. Leodegar und Marzellus in Hänner. Die gut 70 Gäste dankten dem Organisten und studiertem Kirchenmusiker Cornelius Holdermann für diese Reise mit Applaus und stehenden Ovationen.

Ein unterhaltsames Programm, abwechslungsreich und teilweise mit Augenzwinkern, habe der Kirchenmusiker Cornelius Holdermann zusammengestellt, freute sich Veranstalter Stephan Kreuz. Der Schopfheimer A-Kirchenmusiker und ehemalige Musiklehrer am Bad Säckinger Scheffel-Gymnasium, hatte eine vielfältige Auswahl von zwölf Stücken mitgebracht und zeigte damit die ganze Vielfalt der neuen Orgel sowie seines musikalischen Könnens. Als Einstieg für das eineinhalbstündige Konzert gab es eine Hommage an Spanien und Portugal. Hier hat der Musiker selbst eine längere Zeit gelebt, gelehrt und konzertiert. Mit portugiesischen Tänzen "Heliodoro de Paiva" aus der Renaissance, der spielerischen "Toccata" von João de Sousa Carvalho und einer spanischen Batalla setze er gleich zu Beginn beschwingte Akzente.

Im zweiten Teil folgten Variationen von Bach bis hin zu den norwegischen Komponisten Egil Hovland und Bjarne Sløgedal. Mit dem dritten Teil des Konzerts ging die Reise dann in die US-Amerikanische Orgelmusik mit ihren deutlichen Jazzelementen, klar zu hören etwa bei dem bekannten Stück „Swing low, sweet Chariot“ von Richard Elliot. Aufgrund der vielfältigen Variationen des letzten Stückes des niederländischen Komponisten Cor Kee stellte sich dann ein wenig Unsicherheit ob des Konzertendes beim Publikum ein.

Dies trug dem reichlich gespendeten Applaus mit stehenden Ovationen nach dem fulminanten Schlussklängen dann aber keinen Abbruch. Als Zugabe dankte es ihnen der Künstler mit einem fröhlichen Stück des amerikanischen Komponisten Gordon Young. Beim anschließenden Apéro wurde dann noch gemeinsam auf das gelungene Konzert angestoßen.

Die Konzertreihe

Wegen des großen Erfolgs organisiert Stephan Kreutz nun schon zum zweiten Mal eine Orgelkonzertreihe in der Pfarrkirche St. Leodegar und Marzellus in Hänner. Das dritte und letzte Konzert mit Tobias Lindner, Orgelprofessor in Basel und Organist in Riehen, findet am 1. Oktober statt. Die Konzerte beginnen jeweils um 18 Uhr, im Anschluss lädt der Förderverein zu einem Umtrunk ein. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte zugunsten der Musiker. Für aktuelle Informationen zu den Konzerten und Terminerinnerungen hierzu kann man sich per E-Mail (stephan.kreutz@gmx.net) anmelden.