Murg, Bad Säckingen Bypass Abfahrt Rothaus: Regierungspräsidium hält an Zeitplan fest

Es bleibt dabei: Baubeginn für Bypass ist erst Anfang Oktober, nachdem die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Bad Säckingen abgeschlossen sind. Das Regierungspräsidiumbleibt bei seinem Terminplan – und erklärt auch, warum.

Murg/Bad Säckingen – Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg bleibt bei seiner Zeitplanung für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Bad Säckingen und den Bau des Rothaus-Bypasses Rothaus. Eine andere Terminierung sei wegen des großen Abstimmungsaufwands mit anderen Stellen und des engen Zeitplans nicht möglich, antwortete das RP auf eine Anfrage unserer Zeitung. Damit weist die Behörde die von der Bürgerinitiative Pro Kreisel erhobene und von den CDU-Abgeordneten Thomas Dörflinger und Felix Schreiner unterrstützte Forderung nach einem zeitlichen Vorziehen des Bypass-Baus zurück.

Es bleibt dabei: Die Arbeiten zur Sanierung der B 34 werden am 21. Juli an der Eggberg-Kreuzung beginnen und dann in drei weiteren Bauabschnitten ostwärts fortgesetzt: am 31. Juli ab Bahnübergang Waldshuter Straße, am 29. August ab Heinrich-Hübsch-Straße und ab 18. bis 25. September ab Ortsrand Obersäckingen bis zur Anschlussstelle Rothaus. Dort sollen die Arbeiten für den Bau des Bypasses Rothaus laut RP Anfang Oktober beginnen und nach etwa sechs Wochen im November beendet sein.

Ursprünglich hatte auch das RP den Bypass als erstes angehen wollen. Noch im Dezember 2016 war von einem möglichen Baubeginn im April 2017 die Rede gewesen. Doch mussten die Arbeiten mit der bereits seit längerer Zeit geplanten Belagerungserneuerung der B 34 in Bad Säckingen abgestimmt werden. Diese wiederum stehe in engem Zusammenhang mit der Erneuerung von Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke Bad iese wollen im Zuge der Belagserneuerung eine ab Bahnübergang Waldshuter Straße bis nach Obersäckignen hinein eine 1,7 Kilometer lange 90 Jahre alte Wasserleitung erneuern.

Ein Umbau des Anschlusses zeitgleich mit der Fahrbahnsanierung und der Erneuerung der Versorgungsleitung sei nicht möglich, da hierzu phasenweise der Verkehr der B 34/L 154 im Bereich des Anschlusses auf die Wirtschaftswege verlegt werden muss. Zeitweise sei eine Vollsperrung des Knotens notwendig, begründet die Freiburger Behörde die Unmöglichkeit alle drei Projekte parallel durchzuführen.

Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, den Bypass vor den beiden Belags- und Leitungssanierungen zu bauen. Hierzu hätte die Ausschreibung aber Anfang April veröffentlicht sein müssen, um anschließend noch vor den Sommerferien die Bauarbeiten abschließen zu können. Danach hätten in Bad Säckingen die Fahrbahn saniert und die Versorgungsleitungen erneuert werden sollen. "Doch letzteres geht wegen der hohen Verkehrsbelastungen auf B 34/L 154 nur während der Sommerferien." Doch weil noch Anfang April die Abstimmungen mit den Trägern öffentlicher Belange liefen, unter anderem der Gemeinde Murg und der Stadt Bad Säckingen, sei eine Ausschreibung damals nicht möglich gewesen.

Um alle Arbeiten noch dieses Jahr schaffen zu können, habe es eine enge Abstimmung mit der Stadt Bad Säckingen, den Stadtwerken Bad Säckingen und der Gemeinde Murg gegeben, betont das RP. "Dabei wurde ein Konzept erarbeitet, um beide Sanierungen kombiniert in möglichst kurzer Zeit durchzuziehen." Um die Sanierung auf etwa acht Wochen während der Sommerferien begrenzen zu können, werde auch nachts und wochenends gearbeitet. Der Umbau des Anschlusses Rothaus folge Anfang Oktober und soll Ende November fertig sein. "Diese Abfolge der Bauarbeiten ist aus Sicht der beteiligten Behörden vertretbar", erklärt der Sprecher des RP.

Im Rahmen der Sanierungen wird der Verkehr von West nach Ost über die L 152 und die L 151a großräumig über den Hotzenwald umgeleitet.

