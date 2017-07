Murg Bundestagskandidaten diskutieren im Murger Weltlädeli über die Zukunft des Fairen Handels

Die Bundestagskandidaten diskutieren im Weltlädeli mit Weltladenvertretern. Willi Moosmann vom Weltlädeli Murg fordert Unterstützung durch die Politik.

Murg – Was bedeutet Fairer Handel und wie kann man diesen gesellschaftlich etablieren? Mit diesen Fragen beschäftigten sich vergangenen Mittwochabend im Weltlädeli Murg Vertreter der Weltläden aus dem Landkreis Waldshut gemeinsam mit den Bundestagskandidaten Felix Schreiner (CDU), Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Daniel Poznanski (FDP), Ulrich Martin Drescher (Grüne) und Lothar Schuchmann (Linke). Im Rahmen eines Fachgesprächs diskutierten die Anwesenden mit den Politikern über Zukunftsvisionen des Fairen Handels und Maßnahmen, um diesen der Bevölkerung näher zu bringen. Anwesend waren die Vertreter der Weltläden Tiengen, Waldshut, Wehr sowie Murg. Zu Beginn der Veranstaltung machte Willi Moosmann vom Weltlädeli Murg in seiner Ansprache auf den Handlungsbedarf der Politiker aufmerksam. "Wir sind keine Randgruppe mehr. Die Politik muss die Weichen neu einstellen", forderte Moosmann.

In einer offenen Diskussionsrunde besprachen die Kandidaten mit den Vertretern der Weltläden zentrale Problemstellungen. Eine dieser Problemstellungen war das fehlende Bewusstsein. Felix Schreiner akzentuierte die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Thematisierung. "Die Politik kann viel versprechen, aber das Ganze kann nur durch die Gesellschaft funktionieren", so Schreiner. Kandidat Daniel Poznanski gab an, dass es außerdem notwendig sei, den Fairen Handel zu einem Massenphänomen zu machen. "Zurzeit ist das alles noch sehr elitär. Wir benötigen Zwischenschritte", erklärte der FDPler.

Ulrich Martin Drescher setzt bei der Etablierung des Fairen Handels ganz auf Technologie. Laut Drescher müsse man den "wahren Preis" eines Produkts ermitteln. "Man kann beispielsweise auch die Rückverfolgung der Produkte per Apps möglich machen", sagte Drescher.

Auch die Verwendung von sogenannten Fair Trade Siegeln wurde am Mittwochabend diskutiert. Florian Eckert vom Weltladen Wehr betonte, dass die Verwendung der Siegel problemreich sei und der Verbraucher dadurch nicht wisse, wie hoch der Fair-Trade-Anteil des Produkts letztendlich ist. Rita Schwarzelühr-Sutter plädierte für eine bewusstere Aufklärungsarbeit in den Schulen, wobei die Initiative laut Schwarzelühr-Sutter immer noch beim Lehrer liege.

"Unser Bildungsservice bietet auch online, zahlreiche Informationen zu diesem Thema", sagte die Kandidatin. Außerdem müsse man einen besseren Bezug zwischen Verbraucher und Produktion herstellen, damit das Bewusstsein steige. Besonderen Schutz verdienen laut Lothar Schuchmann die Kinder und Jugendlichen, die ausgebeutet werden. "Es braucht gezielte Richtlinien und Schutzmaßnahmen", betonte Schuchmann.