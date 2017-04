Murg Büchereien legen im Gemeinderat Murg gute Bilanz vor

Büchereien legen im Gemeinderat gute Bilanz vor. Bürgermeister Adrian Schmidle dankt Leiterin Renate Brenuninger für ihren Einsatz.

Murg (hak) Die Ausleihzahlen der örtlichen Büchereien sind erheblich gestiegen. 8386 Medien wurden 2016 ausgeliehen, im Vorjahr waren es noch 7397. Am beliebtesten sind Kinderbücher. Die Gemeinde Murg trägt mit ihren Zuschüssen maßgeblich zu dem beachtlichen Bücherbestand bei.

Renate Breuninger, Leiterin der örtlichen Büchereien, informierte am Montag in der Gemeinderatsitzung ausführlich über die Bücherei im Alten Rathaus und in den Zweigstellen in Niederhof und Oberhof. Ende 2016 lag der Gesamtbestand bei 10 470 Medien, wovon 9519 Printmedien und 951 Non-Book-Medien sind. Ausgeliehen wurden insgesamt 8386 Medien, wobei die Kinderbücher mit 4428 Printmedien, etwa 700 Tonträgern und 200 Spielen die meisten Ausleihen verzeichneten.

Angeschafft wurden 602 neue Medien, wofür 5495 Euro eingesetzt wurden. Zehn Zeitschriften sind dauernd abonniert. 401 alte Medien wurden aus dem Bestand genommen. Bürgermeister Adrian Schmidle meinte dazu: "Super, dass nicht verstaubte Schmöker im Bücherregal stehen, sondern immer frisches Lesewerk fürs Hirn."

436 aktive Benutzer waren zu verzeichnen, davon 135 Neuanmeldungen (vor allem Erstklässler), was zeigt, dass wieder eine neue Generation von Nutzern heranwächst. Immer mehr nehmen junge Mütter das Angebot in Anspruch. Gut angenommen werden auch Krimis, Thriller und Historische Romane. Und der PC listete 4974 Recherchen auf. Bürgermeister Schmidle freute sich auch über das motivierte Team, es sei toll, was ehrenamtlich geleistet werde. 17 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben insgesamt rund 1500 Arbeitsstunden geleistet.

Die Gemeinde Murg beteiligt sich denn auch beachtlich an den Ausgaben der Bücherei. 2109 Euro wurden für Medienbeschaffung eingesetzt, des weiteren ein zusätzlicher Zuschuss von 8156 Euro für die Bewirtschaftungskosten und sonstige Ausgaben der Bücherei. Weitere Kosten von 3000 Euro für die Medienbeschaffung übernahmen die Kirchlichen Träger.