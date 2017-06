Murg Betrunkener Radler liegt nachts auf Straße

In Murg verunglückt am Samstag ein alkoholisierter Radfahrer auf der Hotzenwaldstraße.

Ein Autofahrer fand am Samstagabend gegen 22.20 Uhr in Murg auf der Hotzenwaldstraße einen verletzt liegenden Radfahrer auf der Fahrbahn liegend. Der Mann hatte eine Platzwunde am Kopf und zeigte Symptome für eine starke Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden, eine Blutentnahme wurde richterlich angeordnet. Hinweise für eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer sind nicht vorhanden. Der Radfahrer kam mit dem Rettungsdienst zur Behandlung ins Waldshuter Spital.