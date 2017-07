Murg Betreuung im Kindergarten Regenbogen wird teurer

Der Gemeinderat beschloss mit zwölf Ja- und vier Nein-Stimmen eine Anpassung der Gebühren beim Kindergarten Regenbogen in Oberhof. Ein Grund ist der Tarifabschluss für Erzieher. Uneinigkeit herrschte im Gremium über Staffelung abhängig von der Kinderzahl pro Familie.

Die Gemeinde Murg erhöht auf den 1. September die Elternbeiträge für den kommunalen Kindergarten "Regenbogen" in Oberhof um rund sechs Prozent. Mehrere Gemeinderäte finden die bestehende Gebührenordnung unsozial. Die Abstimmung erfolgte nicht einvernehmlich, den zwölf Ja-Stimmen standen vier Gegenstimmen gegenüber.

Für fünf Kindergärten in der Gemeinde Murg sind kirchliche Träger zuständig, für den kommunalen Kindergarten "Regenbogen" in Oberhof die Gemeinde. In diesem ist eine Gruppe "VÖ" (verlängerte Öffnungszeiten) für die Betreuung von maximal 25 Kindern, sowie eine Kinderkrippe (für bis zu zehn Kleinkinder) untergebracht.

Die Träger aller örtlichen Kindergärten orientieren sich jeweils an den Empfehlungen der kirchlichen Leitungen sowie des Gemeinde- und Städtetages, dies ist in den mit den kirchlichen Trägern abgeschlossenen Kindergartenverträgen ausdrücklich vorgesehen. Zum neuen Kindergartenjahr 2017/2018 wurde in einer Kuratoriumssitzung mit den Trägervertretern und den Kindergartenleiterinnen vereinbart, in Abhängigkeit der jeweiligen Betreuungsform die Elternbeiträge um rund sechs Prozent zu erhöhen. Bisher waren rund drei Prozent Erhöhung jährlich ausreichend, doch durch den neuesten Tarifabschluss für Erzieher reichte dies nun nicht mehr aus.

Von Seiten der Trägervertreter legt man größten Wert darauf, dass für alle Murger Kindergärten bei vergleichbaren Betreuungsformen auch gleiche Elternbeiträge erhoben werden.

Bürgermeister Adrian Schmidle erläuterte, dass der Elternbeitrag mit etwa 15 bis 18 Prozent einen relativ geringen Teil der Kosten eines Kindergartenplatzes deckt, mehr als 80 Prozent trägt jeweils die Gemeinde. Dies sei man jedoch gerne bereit zu übernehmen für gute Betreuung und hervorragende Erzieherinnen.

Gemeinderat Georg Kirschbaum erklärte: "Es wäre erstrebenswert, eine kostenlose Betreuung zu haben." Die SPD stehe dafür ein. Die Ausbildung und die Bezahlung des Kindergartenpersonals seien selbstverständlich anpassungswürdig. Unsozial hingegen sei, dass bei der Beitragshöhe nur die Anzahl Kinder in einer Familie berücksichtigt würde, nicht jedoch die Einkommenshöhe. In diesem Punkt schloss sich ihm auch Ortsvorsteher Roland Baumgartner an: "Eine reiche Familie mit vier Kindern bezahlt 21 Euro für den Kindergartenplatz, eine arme Familie mit einem Kind 128 Euro."

Eine einkommensabhängige Gebühr hielt Bürgermeister Adrian Schmidle wegen Datenschutz für problematisch. Kirschbaum hingegen warf ein, dass dies in anderen Bundesländern und auch in Baden Württemberg teilweise schon praktiziert werde. Der Gemeinderat beschloss die Erhöhung. In einer späteren Sitzung soll aber über die künftigen Kriterien debattiert werden.

Neue Gebühren

VÖ-Gruppe für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt:

Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind: 10 Euro, neu 18 Euro.

Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern: 90 Euro, neu 97 Euro.

Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern: 60 Euro, neu 65 Euro.

Für ein Kind aus einer Familie mit vier Kindern: 20 Euro, neu 21 Euro.

Kinderkrippe für Kinder ab dem 1. bis zum 3. Lebensjahr: