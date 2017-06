Murg Beschwingt durch die Mittsommernacht

Die Murger New Gospel Singers geben zusammen mit Nicole Singler-Schnelle und Kurt Zimmermann ein Freiluft-Konzert im Freibad Murhena.

In der untergehenden Abendsonne mit stetigen sommerlichen Temperaturen veranstalteten die New Gospel Singers Murg unter der Leitung von Anne Kütemeier zum zweiten Mal ihr Mittsommernachtfest im Schwimmbad Murhena. In diesem Jahr gab es ein reichliches Buffet für die vielen erschienenen Gäste, für die Bewirtung sorgte das Harmonika-Orchester aus Murg.

Den ersten Konzertteil gestalteten die New Gospel Singers selbst. Anne Kütemeier begleitete die Sänger auf dem Keyboard und Christian Kütemeier übernahm die Percussion-Instrumente. Den Einstieg machte ein afrikanisches Lied, welches zu der anhaltenden Schwüle des Abends passte. Mit "Get on board", dem "Gospeltrain", luden die New Gospel Singers die Zuhörer auf ihre musikalische Reise durch die Welt des Gospels ein. Thematisch bewegte sich die Musik rund um die Liebe, welche im Titanic-Klassiker "The rose" oder "You raise me up" verarbeitet wurde, aber auch eine hinterfragende und belustigende Darstellung in den Nummern "Drück die Eins" oder "Das Rendevouz" fand.

Fehlen durfte bei dem Freiluft-Konzert natürlich nicht das zum Anlass besonders gut passende Mittsommernachtlied aus Schweden. Der Chor begeisterte mit seinem Auftritt die Zuhörer. Besonders gut kam bei denen unter anderem der Frage-Antwort-Gesang zwischen Männern und Frauen an, der was dialogisch ablief und dem jeweiligen Song eine besondere Aura verschaffte. Auch gestikulierten die Sängerinnen und Sänger zum Inhalt ihrer Lieder und legten damit sogar eine kleine Choreographie auf der Bühne hin.

Nach einer kurzen Umbaupause folgte dann Sängerin Nicole Singler-Schnelle gemeinsam mit Gitarrist Kurt Zimmermann. Mit ihrer kraftvollen Stimme und der Abstimmung auf die Gitarren von Kurt Zimmermann sorgten die beiden für den poppigen Teil des Abends. Mit Nummern wie "Je veux" von Zaz oder Kult-Titeln wie "Blackbird" von den Beatles heizten Singler-Schnelle und Zimmermann ordentlich ein. Mitgebracht hat das Duo sogar die Eigenkomposition "Flaschenpost", mit welcher sie sich auch in das deutsche Pop-Genre wagten.

Zum großen Finale des gesangreichen Abends gab es noch einen gemeinsamen Auftritt mit den New Gospel Singers, bei dem die Stücke "No frontiers", ein Friedenslied, "Let it flow" und "Oh happy day" inszeniert wurden. Singler-Schnelles ausdrucksstarke Stimme traf hierbei auf die mehrstimmige Ummantelung der Chorgesänge, was zum gesanglichen Glanzlicht des gelungenen Abends wurde.