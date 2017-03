Murg Bekiffter Autofahrer in Murg mit Handy am Ohr und ohne Führerschein unterwegs

Bekiffter Autofahrer in Murg mit Handy am Ohr und ohne Führerschein unterwegs

Gleich in mehrfacher Hinsicht ist ein Autofahrer am Donnerstag bei Murg auffällig geworden.

Murg – Die Polizei hielt am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr bei Murg-Rothaus einen 28 Jahre alten Autofahrer an, der zuvor aufgefallen war, weil er als Fahrer ein Mobiltelefon benutzt hatte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Autofahrer keine Fahrerlaubnis für den das Auto hatte, außerdem zeigte er Anzeichen für eine aktuelle Drogenbeeinflussung, so die Polizei. Er gab auch an, zuletzt vor zwei Tagen Marihuana geraucht zu haben. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.