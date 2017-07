Murg Beim zweiten Workshop "Gemeinsames Lernen für den Klimaschutz durch vernetztes Denken" sitzen die Entscheidungsträger der Gemeinde Murg mit am Tisch

Der zweite Workshop zum Klimaschutz in Murg macht erste Erfolge deutlich. Der Prozess wird als Muster für andere Gemeinden gefilmt.

Als erster Erfolg des Workshops "Gemeinsames Lernen für den Klimaschutz durch vernetztes Denken" vor zwei Wochen ist es sicherlich zu werten, dass beim neuerlichen Workshop am Wochenende wie gewünscht mehr kommunalpolitische Entscheidungsträger mit am Tisch saßen. Unter den 24 Teilnehmern waren Bürgermeister Adrian Schmidle sowie Gemeinderäte quer durch alle Fraktionen.

Wie schon beim Workshop vor zwei Wochen ging es zunächst darum, über das Spiel "Ecopolicy" in die Welt des vernetzten Denkens einzutauchen. Anschließend spürten die Teilnehmer anhand des konkreten Themas Mobilität einer nachhaltigen, klimaneutralen und resilienten Entwicklung der Gemeinde Murg nach und erarbeiteten einen ersten Grundlagenkatalog.

Am Ende herrschte Zufriedenheit in der Runde – auch wenn der eine oder andere im Grundlagenkatalog eine konkrete Maßnahme vermisste oder die Methodik vielleicht nicht ganz in das persönliche Schema passte. Bürgermeister Adrian Schmidle sagte in der Abschlussrunde: "Es hat sich ein Fenster geöffnet und es hat sich gezeigt, dass Bürgerbeteiligung nötig ist." Die Gemeinderäte Herbert Steinmeier, Edith Becker und Hans-Jürgen Bäumle wünschten sich unisono, die Ergebnisse in Gemeinde- und Ortschaftsräte hineinzutragen. Maximilian Rüttinger, Klimaschutzmanager der Gemeinde Murg, wird als nächsten Schritt die Ergebnisse nacharbeiten und dann im Gemeinderat präsentieren – immer das Fernziel vor Augen, eines Tages vielleicht ein ganzheitliches Verkehrskonzept für die Gemeinde Murg in den Händen zu halten.

Auch Gabriele Harrer, Expertin für Systemansatz und vernetztes Denken in Beteiligungs- und Nachhaltigkeitsprozessen, ist mit den Ergebnissen der beiden Workshops zufrieden: "Es war ein Einstieg in den Klimaschutz über das vernetzte Denken und die Bewusstseinsbildung ist geglückt." Harrer betonte die Einzigartigkeit der beiden Workshops. Es sei ein Pilotprojekt in Deutschland. Noch nie zuvor sei in einer Gemeinde mit dieser Methodik an ein Klimaschutzkonzept herangegangen worden.

Ein Videoteam filmte den Workshop, um den Prozess für andere Gemeinden besser verständlich zu machen. Denn das Projekt soll auch anderen Gemeinden helfen, Lösungen zu finden. Damit, dass das Video auf Englisch übersetzt wird und auch beispielsweise in China Hilfestellung leisten wird, schließt sich der Kreis. Dort hatten sich Gabriele Harrer und Armin Bobsien, Klimaschutzmanager der Stadt Emmendingen und eigentlicher Initiator des Projekts, getroffen. Zu guter Letzt bleibt zu erwähnen, dass die Teilnehmer mit viel Freude bei der Sache waren. "Bei allem, was wir erreichen wollen, es muss auch Spaß machen", sagte Karl Geck von Murg im Wandel.