Oberhof Beim Rosenmontags-Hock in Oberhof gibt es Oscars für die Narren aus Hollywood

Der Rosenmontags-Hock in Oberhof begeistert das Publikum mit viel Humor, auch deftigem, und gelungenen Bühnennummern.

Hollywood war zu Besuch in Oberhof. Nach mehr als vier Stunden Rosenmontags-Hock in der Thimoshalle war die Oscarverleihung in den Schatten gestellt. Donald-Roland Trump-Baumgartner folgte dem Ruf der Zeit und erwies sich als echter Führer durch das abwechslungsreiche bunte und hintersinnig-schräge Abendprogramm auf der Bühne.

Den Auftakt machte der 25-köpfige Musikverein unter der Leitung von "Was-kostet-die-Welt" Josef Klein. Nach sechs Stücken und dem Hit „Oberhofer Nächte sind lang“ war Einheizer Klein zufrieden mit den Seinen und dem Publikum. Plötzlich klang ein amerikanischer Slang durch die Soundanlage. Der Sing-Sang einer Stimme war vernehmbar, nur wo war die dazugehörige Person? Das Bad in der Menge suchend, zwängte sich ein in Stars and Stripes gezwirnter Präsi vor und auf die Bühne. Auf dem Weg über den Teich habe der blau-weiß-rote Präsident auch die Murger Mitte entdeckt: „Bei solch einer Größe, da will ich Bürgi in Muargg werden“, war die humoristische Vorstellung von Trump-Baumgartner. Ob Petersplatz, Platz des himmlischen Friedens oder der Vorplatz des Kremls, alles zu klein.

Die 13 jungen Mädchen vom GFO-Robic Dance boten mit Twist ein beschwingtes Bühnenprogramm. Die „süßen Schnitten“ gaben Launiges zu ihren Wellness- und Diäterfahrungen wieder. Da setze sich so langsam eine Essig-Kur von Oberhof aus in die Welt durch: „Ess ich oder ess ich nicht“, hieß es von der Bühne herunter. Sichtlich stolze fünf Sahneschnitten waren mit ihren wohlgeformten Proportionen zufrieden – und das Publikum mit ihrer Darbietung. Zu den Umbaupausen spielte Conny’s Hitkiste. Da konnten die Kleinen erste Bühnenerfahrung sammeln. Rasch belegte der Nachwuchs spontan die Bühne mit Tanz und Spiel. Die Oberhofer Jugend kam auch Zug um Zug in die Thimoshalle; „das muss sein“ war häufig die Begrüßung im Foyer.

Die als „Die flotten Bienen“ getarnte humoristische Schnitzelbank veröffentlichte so manche Peinlichkeit aus dem zurückliegenden Jahr aus dem Dorf. Danach kam die Gugge-Brass-Band Murg mit Schwung in die Halle. Den 23 Akteuren gelang in ihren sechs Stücken wieder ein beeindruckender Auftritt. "Disco, Disco" war eine musikalisch-pantomimische Reminiszenz an Ilja Richters legendäre Musikshow. Mit Schappi, das Krokodil aus dem Thimosweiher oder Liedern von AC/DC bis Boney M, immer floss Lokalkolorit mit ein. Da gab eine Helene F. ein gutes „Atemlos ins Spital – der Weg bis Zürich ist weit“ zum Besten. Mit „D's Mariele, die aldi Schelle“ kam die deftig-humoristische Seite der Fasnacht weiterhin zur Geltung. Und schließlich darf auch ein Männerballett bei einem Fasnachtshock nicht fehlen. Für die gelungene Veranstaltung gab es zum Schluss für jeden einen Oscar.