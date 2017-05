Hänner Behringer Hof plant Traumfänger-Raum

Beim Hoffest auf dem Behringer Hof gab es zahlreiche Aktionen. Mit dem Erlös wollen Heidi und Joachim Behringer einen Traumfänger-Raum einrichten, in dem sich Menschen mit Behinderung eine Auszeit nehmen können.

Hänner (elle) Für das gemeinnützige Projekt „Traumfänger“ in enger Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Südschwarzwald planen Heidi und Joachim Behringer einen separaten Raum auf ihrem Behringer-Hof. Bisher fehlt es auf dem Hof an einem Ort, an dem die Menschen mit Behinderung eine Auszeit nehmen können. Heidi Behringer hatte vor Jahren einen Traum, in dem genau solch ein Projekt, wie sie es mit der deutschlandweit einmaligen „Initiative Rollikutscher“ realisiert hat, vorkam. Daher möchte sie in diesem Raum die Träume der Menschen mit Handicap einfangen. Für die Finanzierung hat sie die „Aktion Mensch“ und eine Partnerschaft mit Samuel Koch an Land ziehen können. Für die Restfinanzierung wurde am Wochenende ein ganz spezielles Hoffest veranstaltet.

Für die Besucher des Hoffestes auf dem Behringer Hof war einiges geboten: Von Pony-Reiten, Bogenschießen und Dosenwerfen über Filzen und einem Gewinnspiel war alles dabei. Oliver Haury brachte zwei seiner Esel mit, mit denen er geführte Esel- und Wildkräuterwanderungen anbietet. Hannes Götte stellte seine Holzschuhe vor, die er für ein kleines Püppchen, das als Symbol für das Projekt „Traumfänger“ gilt, geschustert hatte. Claudia Oberle, deren Mann Charlie Oberle sich sehr für den Behringer-Hof engagiert, veranstaltete das Traumfänger-Basteln und stellte selbstgemalte Bilder aus, von denen ein Teilerlös an das Projekt „Traumfänger“ geht.