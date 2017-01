Murg Bedürfnisse von Senioren in Murg im Blick

Erster Runder Tisch zur Vernetzung der Angebote für Senioren stößt auf große Resonanz. Die Breuninger Stiftung stellt zu diesem Zweck die Moderatoren Wolfgang Klenk und Simone Götz zur Verfügung.

Murg (hak) Gute Versorgung und Integration der Senioren ist den Murgern wichtig. Am ersten Runden Tisch zur Vernetzung der Angebote für Senioren in Murg nahmen rund 50 interessierte Bürger und Vertretern kirchlicher und sozialer Einrichtungen, von Vereinen und professionellen Diensten teil. Der vorgesehene runde Tisch platzte aus allen Nähten und musste auf Stuhlreihen umgeändert werden.

Der Runde Tisch in Murg befasste sich mit der Fragestellung: "Was können wir über die bestehenden Angebote hinaus gemeinsam erreichen, um zu ermöglichen, dass alternde Menschen in ihrem gewohnten Umfeld in Murg bleiben können und ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben gewährleistet bleibt?" Zurück geht er auf eine Initiative von Elisabeth Radloff aus Hänner, welche die Gruppe "Gemeinsam statt einsam" gegründet hat. Sie erhielt eine Förderzusage im Programm "gut beraten" der Allianz für Beteiligung. In diesem Rahmen bot die Breuninger Stiftung an, einen Beteiligungsprozess (Runden Tisch) zu gestalten und zu moderieren, um gemeinsam mit allen interessierten Akteuren Lösungsansätze speziell für die Gemeinde Murg zu formulieren.

Die Breuninger Stiftung stellte zu diesem Zweck die Moderatoren Wolfgang Klenk und Simone Götz zur Verfügung. Diese leiteten das erste Treffen am Dienstagabend kompetent und zielorientiert. Bürgermeister Adrian Schmidle war überrascht über das große Interesse an der Veranstaltung und erzählte kurz, wie Elisabeth Radloff die Initiative ergriffen habe, ihr Ziel hartnäckig verfolgte "und mich am Rockzipfel gezogen hat" bis alles in die Gänge gekommen sei, speziell auch mit den Fördergeldern. Schmidle hielt auch fest, dass der Anteil der über 65-Jährigen allein in den Jahren 2007 bis 2015 von 18,4 auf 19,2 Prozent angestiegen ist. "Wir haben mehr als 1000 Bürger in Murg, die wir jährlich zum Seniorennachmittag einladen." Gemeinsam wurden die Themen formuliert, welche interessieren und weiter verfolgt werden sollen. Aufgeteilt in die Gruppen "Übersicht für Hilfen und Dienste im Alter", "Potenziale entdecken und nutzbar machen", "Begegnungsmöglichkeiten schaffen", "Ehrenamtliche Hilfe in der Nachbarschaft", "Unterstützung und Hilfe für pflegende Angehörige", "Möglichkeiten für gemeinschaftliche Wohnformen", "Resilienz im Alter stärken", "Mobilität ermöglichen" und "Gewinnung von Ehrenamtlichen" konnten die Moderatoren zahlreiche Vorschläge der Teilnehmer zusammenstellen.

In weiteren vier Sitzungen (14. März, 2. Mai, 23. Mai und 18. Juli, jeweils von 17.30 bis 19 Uhr) sollen die nun formulierten Themen weiterverfolgt werden und später die Ergebnisse der interessierten Öffentlichkeit und dem Gemeinderat vorgestellt werden.