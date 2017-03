Oberhof Band "X-bluesive" bringt Stimmung ins Murger Café Verkehrt

Die Formation feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumstour. Die Band tritt dabei mit Gastmusikern aus der Schweiz am 1. April auch im Café Verkehrt auf.

Oberhof – Seit 30 Jahren sind sie mit den legendären Bluesrocknummern der unsterblichen Gruppen „Ten Years After“, "Canned Heat" oder "The Blues Brothers" unterwegs und interpretieren diese ebenso abwechslungsreich, voller Spielfreude und Power, wie die Blues-Klassiker von legendären Größen wie John Mayall, Eric Clapton, Ray Charles oder Gary Moore.

Zu ihrem Jubiläum haben sie eine kleine Tour zusammengestellt, zu der sie neben dem seit 2010 integrierten Bläsersatz „The X-Horns“ immer wieder hochkarätige Gastmusiker aus der süddeutschen und Schweizer Musikszene mitbringen. So wird jeder Abend zu einer Blues-Session, die Abwechslung, Spannung und musikalische Delikatessen verspricht. Den Anfang machen "X-bluesive" mit dem Konzert am 1. April im Café Verkehrt in Oberhof ab 20.30 Uhr mit diesen Special-Guests:

Roland Hasler, Profi-Drummer aus dem Fricktal. Er absolvierte sein Schlagzeugstudium in Berkley sowie am Percussion Institut of Technology in Los Angeles, wo er unter anderem von Joe Porcaro (Pink Floyd, Toto, Bonnie Riatt), Ralph Humphrey und Richie Garcia (Sting, Phil Collins) unterrichtet wurde. Ausnahmegitarrist Charly Preissel aus Basel, bekannt als Songwriter für die Schweizer Rocklegende Krokus und durch die Zusammenarbeit mit deren Frontman Marc Storace. Bassist und Gitarrist Victor (Vic) Stidwill, ehemaliges Gründungsmitglied von X-bluesive ist mittlerweile eine bekannte Größe in der Musikszene Schaffhausen. Außerdem wird die Band mit den ehemaligen Gründungsmitgliedern Robert Schuler (Drums) und Manfred Fögele (Sax) in ihrer Urbesetzung auftreten.