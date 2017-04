Murg Bachgenossenschaft Hänner-Laufenburg will Wühre sinnvoll nutzen

Die Bachgenossenschaft Hänner-Laufenburg macht sich für die Nutzung einer vorhandenen Turbine in der Wühre stark. Bei der Hauptversammlung wurde Nathalie Morawetz als erste Wührenaufseherin vorgestellt.

Hänner – Mit Nathalie Morawetz wird erstmals eine Frau Wührenaufseherin in der Bachgenossenschaft Hänner-Laufenburg. Sie löst Gerhard Ketterer ab, der über fünf Jahre diese Aufgabe zur Zufriedenheit der inzwischen auf 52 Mitglieder angewachsenen Bachgenossenschaft, wahrgenommen hat.

Bachobmann Wolfgang Vögtle eröffnete am Donnerstagabend die Hauptversammlung der Bachgenossenschaft im Café Heimeling in Hänner. Unter den elf anwesenden Mitgliedern begrüßte er besonders den Bürgermeister von Rickenbach, Dietmar Zäpernick, sowie die Vertreterin von Laufenburg, Kassiererin Andrea Tröndle und Ronnie Schellin, seinen Stellvertreter, der mit ihm zusammen die Gemeinde Murg vertritt. Er ließ in seiner Begrüßung anklingen, dass er sein Amt im nächsten Jahr an seinen Stellvertreter, Ronnie Schellin, abgeben wird, da er selbst seit dem 1. April in Rente ist. Er wird Schellin in die vielfältigen Aufgaben des Bachobmanns einweisen.

Obwohl das vergangene Jahr wieder arbeitsreich war, konnte die jährliche Bachreinigung an zwei Oktober-Wochenenden mit vielen Helfern bewältigt werden. Er möchte in diesem Jahr die Mittel für die Bachreinigung den Wühreaufsehern direkt zukommen lassen, die dann für die Bachreinigung sorgen.

Ein besonderes Augenmerk lenkte Vögtle auf den Gefälleabschnitt im Bereich des Geländes der Firma Meierling, auf dem die Nutzung einer vorhandenen Turbine im Gespräch ist. Darüber entscheidet allerdings nicht die Bachgenossenschaft, sondern das Landratsamt Waldshut-Tiengen als untere Wasserbehörde, sowie die Stadt Laufenburg. Grundsätzlich befürwortet die Bachgenossenschaft die sinnvolle Nutzung der Wühre durch solche Kleinkraftwerke, wie sie in Zusammenarbeit mit Energiedienst angedacht ist. Geschäftsführer Andreas Blechinger, der ebenfalls bei der Hauptversammlung anwesend war, wird sich wegen einer diesbezüglichen Nutzung der Wühre ans Landratsamt wenden.

Vögtle machte in diesem Zusammenhang auf das Wassergesetz im Paragraf 88 aufmerksam, dass eine Nutzung des Landes, innerorts fünf Meter vom Rand der Wuhre an gerechnet, durch den Grundstückseigentümer verbietet. Außerorts sind es sogar zehn Meter. So dürfe die Wühre auch nicht als Tränke für Kühe missbraucht werden. Der Kassenbericht, den Andrea Tröndle vorlegte, schloss mit einem deutlichen Plus ab, sodass die Rücklagen auf 25 000 Euro erhöht werden konnten. Deshalb kam es auch zu keiner Beitragserhöhung, die dann fällig wird, wenn die Rücklagen durch die laufenden Ausgaben angegriffen werden müssten. Nach dem Verlesen des Prüfberichtes, den Amtsleiterin Nicole Kammerer von der Gemeinde Murg erstellt hat, nahm Dietmar Zäpernick die Entlastung von Obmann und Kassiererin vor.

Die Bachgenossenschaft

Über die Bachgenossenschaft Hänner-Laufenburg, die derzeit 52 Mitglieder hat, ist die Instandhaltung und Nutzung der Hännemer Wühre geregelt. Mitglieder sind die drei Gemeinden, Laufenburg, Murg und Rickenbach, sowie die Gefälle-, Fischzuchtanlagen und Wiesenbesitzer. Die Wühre wird oberhalb von Hottingen von der Hauensteiner Murg abgeleitet und mündet bei der Codman-Anlage in Laufenburg in den Rhein. Der Bachverlauf ist 12,6 Kilometer lang. Bachobmann ist Wolfgang Vögtle.