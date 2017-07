Murg Auszeichnung für Maryan Beachwear

Die Maryan Beachwear Group erhielt im Rahmen der Pariser Fach- und Auftaktmesse für Bademode & Dessous, Mode City, den Branchen-Award als „Europas best-abverkaufter Bademoden-Lieferant 2017“.

Paris/Murg – Im Rahmen der Pariser Fach- und Auftaktmesse für Bademode & Dessous „Mode City“ wurde die Maryan Beachwear Group GmbH mit dem renommierten Branchen-Award als „Europas best-abverkaufter Bademoden-Lieferant 2017“ geehrt.

Die Auszeichnung basiert auf einer umfangreichen Befragung von 350 unabhängigen, europäischen Fachhändlern. 44 Prozent aller Händlerstimmen entfielen demnach auf mindestens eine der vier Unternehmensmarken oder für den Beachwear-Spezialisten als Ganzes, teilt das Unternehmen mit. Initiator der Erhebung ist das international führende Verlagshaus Intima Media Group mit seinen Fachzeitschriften Sous (Deutschland), Linea Intima (Italien), Intima France (Frankreich), CYL (Spanien), Underlines (Großbritannien) sowie weiterer internationaler Publikationen.

Intima-Präsident Marco Pisani überreichte den handgefertigten Preis aus Ravenna-Mosaiksteinen der Geschäftsführerin Maya Mehlhorn und Dominik Bossert, Head of Sales. Die Ehrung unterstreiche einmal mehr die Kompetenz der Maryan Beachwear Broup und das Vertrauen des Fachhandels in die Qualität der Marken, und bildet einen gelungenen Auftakt in die kommende Beachwear-Saison 2018.