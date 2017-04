Oberhof Ausgerockt: Die Band Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks gibt ihr Abschiedskonzert

Die regionale Band Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks löst sich auf und gibt am 22. April im Café "Verkehrt" ihr Abschiedskonzert.

Nach zehn Jahren hat es sich für die musikalischen Haie ausgerockt: Am Samstag, 22. April, gibt die Band Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks ihr Abschiedskonzert im Café "Verkehrt" in Oberhof.

Bevor der letzte Vorhang fällt, wird das Sextett sowohl Acoustic-Versionen von Pop- und Rockklassikern aus den Anfangsjahren der Band zelebrieren – darunter Titel wie „Mercy“ oder „Jenny don’t be hasty“ – das Publikum aber auch mit neuen Songs mitreissen, etwa „Kiss“ von Prince und „Rebel, Rebel“ von David Bowie. Begonnen hatte die Band im Sommer 2008 als Straßenmusik-Projekt. „Es hat uns gereizt zu beweisen, dass man auch ohne E-Gitarren und Schlagzeug rocken kann“, erinnert sich Multi-Instrumentalist Volker Simon. Außer ihm sind vom damaligen Quintett heute noch Sängerin Elli Rünzi und Gitarrist Rafael Herrmann dabei.

Mit Sängerin Anja Lehmann, Percussionist Klaus Fleig und Bassist Harald Tröndle hatte die Band ab 2011 ihre endgültige Besetzung gefunden. Satzgesang sowie der Einsatz eines Bassisten und eines Lead-Bassisten verliehen der Band ein Alleinstellungsmerkmal in der Region.

Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks waren mit ihrem Mix aus Rock-, Pop- und Soul-Hits auf kleinen Bühnen ebenso zu Hause wie bei Festivals, etwa dem Tiengener Jazz-Sommer. 2011 und 2014 gastierte die Band auch in Wust-Fischbeck in Sachsen-Anhalt. Als der Ort 2013 vom Elb-Hochwasser infolge eines Dammbruchs verwüstet wurde, gaben die Haie vom Hochrhein ein Benefiz-Konzert, bei dem auch die Kult-Band Popcorn nochmals die Instrumente auspackte. Rund 2000 Euro konnten zur Neuausstattung des Jugendhauses an die Elb-Gemeinde überwiesen werden.

Nach zehn Jahren „Musik mit Biss“ ist nun das Ende der Band besiegelt. „Der Entschluss ist nicht leicht gefallen, aber am Ende haben unterschiedliche musikalische Vorstellungen keine andere Möglichkeit gelassen“, so Elli Rünzi. Die Sharp Shaved Sharks waren nie ein Kind von Traurigkeit, und so will man auch am 22. April nicht in Klagelieder verfallen. Volker Simon verspricht: "Mit starken Songs von A wie 'Always take the weather with you' bis Z wie 'Zombie' wollen wir noch einmal beweisen, wofür Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks stehen: Für Songs mit Biss, die dem Publikum in die Beine fahren.“