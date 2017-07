Murg Aus und vorbei: Die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins Hänner-Oberhof löst sich auf

Der Schwarzwaldverein Hänner-Oberhof ist nun endgültig Geschichte. Ortsvorsteher Roland Baumgartner spricht von "einem Augenblick der Nachdenklichkeit, ja der Trauer".

Hänner – Die Geschichte des Schwarzwaldvereins Hänner-Oberhof ist zu Ende. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung fiel vergangenen Freitag der Beschluss, die Ortsgruppe aufzulösen. Damit löste sich die Ortsgruppe im 59. Jahr ihres Bestehens auf.

Der Präsident des Schwarzwaldvereins Georg Keller ließ die Verdienste der Ortsgruppe, die sich am 16. März im damaligen Gasthof "Drei König" in Oberhof gegründet hatte, noch einmal kurz Revue passieren. Gleich nach der Gründung stellten die Mitglieder erste Ruhebänke, Anfang der 70er nahm die Ortsgruppe die Markierung der Wegenetze in die Hand, später wurde das Wegemarkierungskonzept des Hauptvereins übernommen. Keller lobte außerdem das stets gute Wanderangebot über die Jahre hinweg ebenso wie die Großzügigkeit der Ortsgruppe. Hänner-Oberhof unterstützte den Förderverein der Burgruine Wieladingen, die Sanierung des Gugelturms ebenso wie die Feierlichkeiten zum 750-jährigen Jubiläum von Hänner.

Seit der Mitgliederversammlung 2011, auf der sich kein neuer Vorstand fand, ruhen die Aktivitäten im Verein. Vorsitzende Andrea Oeschger und Kassiererin Gisela Behringer erledigten in den Folgejahren die wichtigsten Vereinsangelegenheiten. Die Glascontainer-Betreuung, die noch "gutes Taschengeld" in die Vereinskasse spülte, wurde 2014 aufgekündigt.

Da aufgrund der Altersstruktur im Verein in den vergangenen Jahre viele Versuche scheiterten, den Verein wieder flott zu bekommen, blieb als Ausweg nur die Auflösung der Ortsgruppe. Deren Vorsitzende und der Präsident des Schwarzwaldverein hatte diese außerordentlich Mitgliederversammlung gemeinsam vorbereitet. Einstimmig wählten die 22 anwesenden Mitglieder Norbert Vogelbacher zum Protokollführer und später den Präsidenten des Schwarzwaldvereins, Georg Keller, zum Wahlleiter. Wie zu erwarten, konnten die Vorstandsämter neuerlich nicht besetzt werden, so dass Mitglieder einstimmig der Auflösung ihre Zustimmung gaben. Auch der Beschluss, das verbleibende Vereinsvermögen nach Abschluss aller Formalitäten zu gleichen Teilen der Gemeinde Murg und dem Hauptverein zukommen zu lassen, fiel einstimmig. Dieses Erbe ist zweckgebunden für den Naturschutz und die Heimatpflege zu verwenden. Die Auflage für die Gemeine Murg lautet, je ein "Erinnerungsbänkchen" in Oberhof und Hänner zu stellen. Die Akten der Ortsgruppe werden wahrscheinlich nicht zum Hauptverein gehen, sondern im Ortsarchiv von Oberhof aufbewahrt.

Ortsvorsteher Roland Baumgartner aus Oberhof sprach von "einem Augenblick der Nachdenklichkeit, ja der Trauer". Amtskollege Dieter Muck aus Hänner würdigte die souveräne Abwicklung dieser letzten Versammlung. "Der Schwarzwaldverein wird in der Gemeinde eines Tages fehlen", prophezeite der Präsident und lud zusammen mit der letzten Vorsitzenden der Ortsgruppe alle ein, sich benachbarten Ortsgruppen anzuschließen.

Die Ortsgruppe

Die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins Hänner-Oberhof hatte sich am 16. März 1958 in Oberhof gegründet. Der Verein kümmerte sich jahrzehntelang um die Beschilderung der Wanderwege auf den Gemarkungen von Oberhof und Hänner und betreute in Hänner die Glascontainer. Letzte Vorsitzende war Andrea Oeschger. Sie war seit 1986 stellvertretende Vorsitzende und übernahm 2003 den Vorsitz.