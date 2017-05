Murg Aufgeschlossen: Tennisclub Murg steht einer Fusion mit dem TC Laufenburg offen gegenüber

Der TC Murg ist einer Fusion mit dem TC Laufenburg gegenüber aufgeschlossen. Versammlung wählt neue Mitglieder in den Vorstand.

Murg (elle) Ein neues Trikot in den Vereinsfarben, ein neuer Teilvorstand und eine eventuelle Fusion mit dem Tennisclub Laufenburg kamen bei der Hauptversammlung des Tennisclub Murg in dessen Vereinsheim zur Sprache. Begonnen wurde mit dem Bericht des Vorstandssprechers Jörg Weier. Dieser hatte eine derzeit stabile Mitgliederzahl von 100 und zusätzliche zehn Neuanmeldungen zu berichten. Im vergangenen Jahr habe man den Pachtvertrag mit dem Hundeverein Murg hinsichtlich der Grünflächen unterzeichnen können und außerdem eine Spende von der Sparkasse Hochrhein in Höhe von 1000 Euro erhalten, mit der man neue Stühle angeschafft habe. „Leider ist die Diffusion mit dem TC Laufenburg vergangenes Jahr etwas ins Stocken geraten. Von unserer Seite her stehen die Türen aber weiterhin offen“, legte Weier nahe. Zudem habe ein erneuter Wasserschaden und der Ausfall und die Instandsetzung eines Warmwasserboilers die finanzielle Lage des TC Murg etwas durcheinandergebracht.

Sportwart Frank Matter berichtete von den Mannschaftsergebnissen. Die erste Herrenmannschaft sei in der letzten Saison in die erste Bezirksklasse abgestiegen, habe aber das erste Spiel der neuen Hinrunde souverän mit 8:1 gewinnen können, was das neue Ziel des Wiederaufstiegs bekräftigt. Die zweite Herrenmannschaft konnte in der zweiten Bezirksklasse im Mittelfeld landen und auch die Herren 50plus arbeiteten sich in der zweiten Bezirksliga auf den dritten Platz von sechs vor.

Jugendwartin Silvia Stohler konnte auch im vergangenen Jahr keine Jugendmannschaft melden. Geworben wird zwar durch die Kooperation Schule/Verein mit der Murgtalschule, aber viele der Schnupperkinder gehen an den „sportlichen Gegner Fußball“ verloren, so Stohler. Am Murger Sommerspaß nahmen im Vorjahr 22 Kinder an der Veranstaltung des TC Murg teil. Bürgermeisterstellvertreter Georg Kirschbaum leitete anschließend die Teilneuwahlen des Vorstands. „Eine Fusion mit dem TC Laufenburg würde euren Verein auf ein anderes Niveau heben. Das wirtschaftliche Volumen würde sich so ausdehnen“, bekräftigte Kirschbaum den Wunsch nach Zusammenschluss. Zum Vorstandssprecher wiedergewählt wurde Jörg Weier und auch Gertrud Brutsche wurde für das bereits 14. Jahr als Vorsitzende für besondere Angelegenheiten wieder ins Amt gewählt. Neu im Team des Vorstandes sind Tim Lafon als Jugendwart; er löst Silvia Stohler ab. Neuer Schriftführer ist Holger Liske; er folgt Ursel Arzner. Sabine König und Anno Widmann sind die neuen Kassenprüfer.

Zudem wurde das Mitglied Klaus Kölble in die „vorläufige Tennisrente“ verabschiedet. Für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden konnte Harald Döbele. Geplant ist jetzt ein gemeinsames Turnier mit dem TC Laufenburg. „So kann die Fusion in die Wege geleitet und Rivalitäten ausgeschalten werden“, so die Idee von Anno Widmann. Bleibt abzuwarten, ob es diesmal klappt.

Der Verein

Der Tennisclub Murg wurde im Jahre 1976 gegründet. Angemeldet sind derzeit 100 Mitglieder und drei Herrenmannschaften. Auch Kinder und Senioren sind mit einer Bambini-Gruppe und einer 70plus Mannschaft in den Sport integriert. Vorstandssprecher ist Jörg Weier; er erhält Unterstützung durch Gertrud Brutsche.