Murg Arzt aus Murg berichtet von Armut und Hoffnung

Arndt Dohmen mit Hilfsorganisation German Doctors sechs Wochen lang in Bangladesch. Eindrucksvoller Vortrag im St.-Magnus-Haus

Murg (mig) Eine neue Herausforderung hat der in Murg wohnhafte Arzt Arndt Dohmen für die Zeit nach seiner Pensionierung gesucht – und in Bangladesch gefunden. Sechs Wochen lang arbeitete er Ende 2016 für die Hilfsorganisation "German Doctors" in einem medizinischen Zentrum der Stadt Chittagong. Auf Einladung des Vereins "Faire Eine Welt" und der Initiative "Murg im Wandel" hielt er am Donnerstagabend im voll besetzten St.-Magnus-Haus einen Diavortrag über diese Zeit.

Arndt Dohmen ist Spezialist für Innere Medizin, vor allem für Gefäßerkrankungen, und war zeit seines Berufslebens in Kliniken tätig – an der Hochrheinklinik in Bad Säckingen und der Universitätsklinik Freiburg. Doch bevor er in dem südostasiatischen Land, das zu den ärmsten und am dichtesten besiedelten Staaten der Welt zählt, helfen konnte, musst er noch einmal "in die Lehre" gehen, denn in Chittagong geht es eher um eine Grundversorgung als um hochspezialisierte Apparatemedizin, außerdem musste er sich mit Tropenkrankheiten und Kinderheilkunde vertraut machen. Dazu hospitierte er bei der Bad Säckinger Kinderärztin Barbara Zissel.

Er begann seinen Vortrag mit Statistiken, die er durch Fotoimpressionen und Schilderung des alltäglichen Lebens ergänzte. Bilder von Slums und Berichte über schlimme hygienische Zustände als Folge einer fehlenden Müllabfuhr und eines eklatanten Mangels an öffentlichen Sanitäranlagen waren zu erwarten, aber das zu 90 Prozent muslimische Land kann auch mit positiven Nachrichten aufwarten, etwa der als "Wunder von Bangladesch" bezeichneten, stark zurückgegangenen Geburtenrate auf 2,2 Kinder pro Frau als Folge einer überraschend weit verbreiteten Familienplanung oder einer mit Deutschland vergleichbaren hohen Impfrate bei Kleinstkindern.

"Ich habe großen Respekt vor diesen Menschen, die unter schwierigsten Bedingungen leben können, ohne groß zu klagen", sagte der Arzt. In der Millionenstadt Chittagong arbeitete er zusammen mit einem Kollegen in einem medizinischen Zentrum und versorgte pro Tag 80 bis 100 Patienten. Die Organisation legt Wert darauf, dass außer den ehrenamtlich tätigen Ärzten das gesamte Personal aus Einheimischen besteht.

Die Austauschprogramme sind so organisiert, dass der Betrieb an 365 Tagen im Jahr gewährleistet ist und sichergestellt wird, dass die kostenlose Versorgung auch wirklich den Ärmsten zugutekommt. Natürlich musste er sich in mancherlei Hinsicht umgewöhnen.

Nur mit Hilfe von Dolmetschern konnte er sich verständigen, und er durfte Patienten nur in voller Kleidung untersuchen, was neben dem allgegenwärtigen Straßenlärm das Abhören erschwerte. Unbedingt besuchen wollte er eine Textilfabrik, denn dieser Industriezweig zählt zu den größten Devisenbringern des Landes.

Nach mehreren Katastrophen in Textilfabriken seien zwar Mindeststandards eingeführt worden, so Arndt Dohmen, aber zahlreiche Fabriken hielten sich nicht daran, und skrupellose Zwischenhändler wüssten die Bestimmungen zu umgehen. Es bleibt also die Verantwortung des Konsumenten: "Wenn wir in eine der großen, mit Tiefpreisen werbenden Ketten gehen, werden wir damit rechnen müssen, dass wir Produkte aus Fabriken kaufen, wo die Bedingungen miserabel sind." Der Arzt verzichtete auf ein Vortragshonorar und bat stattdessen um Spenden für die Organisation "German Doctors".

Weitere Infos im Internet: