Hänner Arndt Dohmen geht als German Doctor in die Welt

Der 67-jährige Arzt aus Hänner engagiert sich in Ländern der Dritten Welt. Zuletzt war er in Bangladesh, nächstes Jahr geht er nach Kalkutta.

Es gibt viele helfende Menschen am Hochrhein. Einer von ihnen ist Arndt Dohmen, Internist und ehemaliger Leiter der Hochrheinklinik in Bad Säckingen. Der 67-jährige Arzt aus Hänner engagiert sich seit seinem Ruhestand 2015 in vielerlei Projekten. Eines hat es ihm besonders angetan: Erst kürzlich, Mitte November, kehrte Arndt Dohmen von einem sechswöchigen Hilfseinsatz in Bangladesch zurück, wo er im Rahmen der Organisation „german doctors“ den Ärmsten der Armen eine medizinische Versorgung bot.

Wenn Arndt Dohmen zurückblickt, fällt ihm besonders eines ein: Die unermessliche Armut der Kinder. Sechs Wochen lang lebte Dohmen in der Ambulanz am Rande der Slums von Chittagong, Bangladeschs zweitgrößter Hafenstadt mit über fünf Millionen Einwohnern. 34 Grad bei 90-prozentiger Luftfeuchtigkeit betrug die Tagestemperatur durchschnittlich – Nur eine der Gegebenheiten, wie auch die spartanische Einrichtung, der chaotische Verkehr mit den Rikscha- und Minitaxis, an die sich Dohmen während seines Aufenthalts gewöhnen sollte. Täglich schien das Wartezimmer überzulaufen: 80 bis 100 Patienten wurden behandelt – pro Tag. Rund die Hälfte der Patienten waren Kinder. Unterernährnung, Asthma und Bronchitis, hervorgerufen durch den Rauch der Kochstellen in den Slumhütten, aber auch Diabetes und Tuberkulose zählten zu den häufigsten Diagnosen.

Die kleine Ambulanz in Chittagong von „german doctors“ dient als medizinische Anlaufstelle für die Ärmsten der Armen. Meist sind zwei bis drei Ärzte aus Deutschland gemeinsam vor Ort. In gestaffelten, sechswöchigen Einsätzen wird so rund ums Jahr eine medizinische Versorgung geboten. In der Ambulanz dürfen nur Arme behandelt werden; Menschen, die keine Chance auf eine staatliche Gesundheitsversorgung haben, weil sie es sich nicht leisten können oder keine legale Arbeit haben. Kommuniziert wird über einen Dolmetscher auf Englisch.

Die Hilfsorganisation mache dort vieles anders als andere, erklärt Arndt Dohmen. So werden Personal, wie die Krankenschwestern, aus der einheimischen Bevölkerung rekrutiert und damit Arbeitsplätze geschaffen. Medikamente werden vor Ort gekauft – auch dies ein Nutzen für den einheimischen Markt. „Das Projekt ist auf lange Zeit angelegt und soll einmal von örtlicher Stelle übernommen werden“, erklärt Dohmen. Ärzte in Bangladesh wachsen – wie vielerorts auf der Welt – eben nicht an den Bäumen.

Arndt Dohmen hatte es sich nicht zweimal überlegen müssen: „Ich tu das, was ich am besten kann und bin dankbar, dass auch nach meiner beruflichen Zeit die Gesundheit mir solche Arbeiten gestattet.“ Schon als angehender Arzt in den 80er Jahren hatte Dohmen ein knappes Jahr in Bolivien verbracht. Das hat ihn sehr geprägt. Und auch wenn die Erfahrungen in Bangladesch ihn betroffen gestimmt haben, waren sie auch eine Inspiration. Deshalb plant Arndt Dohmen bereits seinen nächsten Arzteinsatz: 2017 geht es für ihn nach Kalkutta.



Zur Person

Weitere Informationen im Internet: www.german-doctors.de

Arndt Dohmen (67) kommt ursprünglich aus der Region bei Bielefeld. 1989 führte den Internisten eine freie Arztstelle an den Hochrhein. 2004 übernahm er die Leitung der Hochrheinklinik in Bad Säckingen und wurde 2011 an der Uni Freiburg engagiert, wo er die Leitung des Gefäßzentrums bis zu seinem Ruhestand 2015 inne hatte. Arndt Dohmen ist verheiratet und hat mit seiner Frau, einer Umweltmedizinerin, drei erwachsene Kinder. In Hänner, so sagt er, habe er seine Heimat gefunden. Vor seinem Einsatz in Bangladesch hatte Arndt Dohmen ein halbes Jahr in einer Kinderarztpraxis in Bad Säckingen hospitiert, um sich vorab mit der Kindermedizin etwas vertraut zu machen.