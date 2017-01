Oberhof/Murg Armin Döbele nun stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Murg

Die Feuerwehr Murg hat in der Hauptversammlung ihr Kommando gewählt. Kommandant Stefan Fräßle wurde im Amt bestätigt, Armin Döbele wurde neu zum stellvertretenden Kommandanten gewählt. Zudem wurden einige Mitglieder geehrt und befördert, außerdem erhielt Michael Lämmlin die Ehrennadel in Silber für seine Verdienste.

"Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen", erklärte Bürgermeister Adrian Schmidle, als er erfuhr, dass Stefan Fräßle wieder als Kommandant kandidiert und Armin Döbele sich für das Amt als stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Murg bewirbt. Beide wurden bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Murg in der Thimoshalle Oberhof mit großer Mehrheit gewählt.

Vor Beginn der Hauptversammlung segneten der römisch-katholische Diakon Bolko von Reinersdorff und der evangelische Pfarrer Wilhelm Brüggemann die drei neuen Fahrzeuge der Feuerwehr. Unter den Gästen befanden sich viele Ortschafts- und Gemeinderäte sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Klaus Felber und der Feuerwehr-Kreisverbandsvorsitzende Manfred Rotzinger.

Wie Bürgermeisterstellvertreter Otto Frommherz betonte, haben die bereits im Oktober an die Feuerwehr übergebenen zwei Mannschaftstransportwagen (MTW) und der Gerätetransportwagens (GW-T) einen Gesamtwert von 190 000 Euro. Gesamtkommandant Fräßle erklärte, dass trotz der Beschaffung der drei neuen Transportfahrzeuge bereits die Ersatzbeschaffungen des 34 Jahre alten LF16/TS und des 33 Jahre alten LF 8 anstünden, für die es keine Ersatzteile mehr gebe. Ob die alten Fahrzeuge noch durchhalten, bis das neue zentrale Feuerwehrhaus Nord in Betrieb gehen kann, bezweifelte Fräßle: "Aus diesem Grund bitte ich Sie, meine Damen und Herren Gemeinderäte, uns auch bei diesem Thema wieder zu unterstützen."

Die Feuerwehr Murg zählt 186 Mitglieder, 112 in den Einsatzabteilungen, 32 in der Jugendfeuerwehr und 42 in der Seniorenabteilung. 2016 standen 54 Einsätze, davon zwölf Brandalarme. Stefan Fräßle lobte außerdem die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarfeuerwehren Laufenburg, Bad Säckingen und der Werksfeuerwehr von H. C. Starck. Um für den Nachwuchs der Feuerwehr Murg rechtzeitig die Weichen zu stellen, wurde eine Kindergruppe der Jugendfeuerwehr im Alter von sechs bis zehn Jahren unter der Leitung von Katja Dede, Janine Räder und Carolin Schreiber gegründet. Die Regie dafür führt Kreisjugendwart Pattric Grzybek. Erfreulich war außerdem, dass sich auch Jugendwartin Helga Langnickel wieder wählen ließ.

Es folgten Tätigkeitsberichte der Jugendfeuerwehr (Nadine Zimmermann) und der Seniorenabteilung (Michael Lämmlin), Beförderungen und Ehrungen von verdienten Feuerwehrmännern. Zum Schluss der Versamlung kam es noch überraschend zu zwei hohen Ehrungen. Zunächst wurde Kommandant Stefan Fräßle von Kreisjugendwart Pattric Grzybek als Unterstützer und Förderer der Jugendfeuerwehr Murg mit der Ehrennadel in Gold der Landesjugendfeuerwehr Baden Württemberg ausgezeichnet. Einige Minuten später wurde Ehrenkommandant Michael Lämmlin für seine Verdienste um die Feuerwehr Murg mit der Ehrennadel in Silber des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg ausgezeichnet.



Anerkennung für die Kameraden