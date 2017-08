Niederhof Alter Charakter mit neuem Charme: Sanierung der Sabine-Spitz-Halle voll im Gange

Die Sanierung der Sabine-Spitz-Halle ist voll im Gange. Es entstand ein neues Grundkonzept für die Halle, das die vorhandenen Räumlichkeiten effektiver nutzbar machen soll. Die Kosten belaufen sich auf rund eine Million Euro.

Niederhof – Der alte Charakter der Sabine-Spitz-Halle in Niederhof soll in hellerem und freundlicheren Baustil erhalten bleiben – so die Vision von Bauleiter und Architekt Stefan Kammerer, der mit seinem Team die Halle derzeit saniert. Der Murger Bürgermeister Adrian Schmidle hebt dabei die Bedeutung der Sabine-Spitz-Halle hervor: "Für den Schul- und Vereinssport ist die Halle nicht mehr wegzudenken. Zudem bietet sie Lagerraum für örtliche Vereine." Im Jahr 2010 sei die Mehrzweckhalle bereits von außen energetisch saniert worden und sei in diesem Jahr der letzte Schritt des in den Jahren 2014/15 begonnen Bauprojektes, bei dem die drei Kommunalgebäude Bürgerhaus, Grundschule und letztlich die Sabine-Spitz-Halle erneuert und an eine zentrale Heizung angeschlossen wurden. Die Halle wurde gegen Ende der 1960er Jahre errichtet und seitdem nur durch minimale Aufbesserungen saniert. Auch aufgrund von Wasserschäden, die durch die erhöhte Nutzung der Duschen durch die Unterbringung von Asylbewerber entstanden sind, hatte die Halle die Erneuerung nötig.

In den Osterferien wurde mit der Entkernung der Halle begonnen und Ende Oktober soll sie fertiggestellt werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf eine knappe Million Euro, von denen 32 000 Euro eine finanzielle Förderung durch den Projektträger Jülich für die Hallenbeleuchtung darstellen. Es entstand ein neues Grundkonzept für die Halle, das die vorhandenen Räumlichkeiten effektiver nutzbar machen soll, sodass Anbauten nicht gebraucht werden. So ist der Eingangsbereich nun einladender gestaltet worden, indem man die dort bisher lagernden Tische und Stühle in einen neu gestalteten Erker verfrachtete.

Die Umkleiden sind verkleinert worden, dafür ist jeweils ein WC dazu gebaut worden, sodass man dafür nicht mehr wie bisher ins Untergeschoss gehen muss. Außerdem wird es ein barrierefreies WC sowie einen Sanitätsraum geben, an was es bislang gefehlt hat. Mit der Errichtung eines Batterieraumes zur Kontrolle der Notstromversorgung hat man sich an neue Vorschriften angepasst.

"Um die Halle insgesamt attraktiver zu gestalten, sorgen wir durch Verglasungen für mehr Lichtfluss und Helligkeit.", betont Kammerer. Das treffe sowohl für den Flur im oberen Bereich als auch auf das gesamte Untergeschoss zu. In der Haupthalle sind sowohl Decke als auch Boden komplett erneuert worden. Die Wände sollen an die Murgtalhalle erinnern und mit birkenfarbenen Sperrholzpaneelen verkleidet werden. Als Erinnerung an frühere Zeiten wird die Struktur der alten Backsteine aber erhalten bleiben.

Die alten Heizkörper wurden durch eine Deckenheizung ersetzt. Im Untergeschoss wurde zusätzlich ein neuer Stauraum in einer bisher ungenutzten Ecke geschaffen. "Die Halle wird in ganz neuem Charme erstrahlen.", freut sich Adrian Schmidle bereits auf die Fertigstellung.