Murg Alle 19 Schüler schaffen diesjährigen Abschluss an der Murgtalschule

Für 19 Schülerinnen und Schüler der Murgtalschule heißt es nun: Hinein in einen neuen Lebensabschnitt. Klassenlehrerin Tanja Krug gab den Jugendlichen den Tipp mit auf den Weg, sich mit Menschen zu umgeben, die einem guttun, und nicht mit solchen, die einen blockieren.

Die Murgtalschule entlässt dieses Jahr 19 Schülerinnen und Schüler in einen neuen Lebensabschnitt. Damit schafften sämtliche Schüler ihren Hauptschulabschluss. Donnerstag überreichten Schulleiter Armin Brutsche und Klassenlehrerin Tanja Krug im Rahmen der Abschlussfeier in der Murgtalschule die Zeugnisse. Der Schulleiter würdigte in seiner Abschlussrede vor allem auch Klassenlehrerin Tanja Krug. Sie habe alles daran gesetzt, dass alle ihren Abschluss machten. Brutsche meinte, er sei überzeugt, dass alle ihren Weg machten gab den Entlassschülern unter anderem die Worte eines Unbekannten mit auf den Weg: "Du kannst mehr als Du meinst, nur wollen musst Du." Für den Schulleiter war dies die letzte Abschlussfeier. Armin Brutsche geht mit Ende des Schuljahres in den Ruhestand.

"Ihr habe Euer Ziel erreicht, das ist großartig", freute sich Klassenlehrerin Tanja Krug mit ihren Schülern am Ende ihres Rückblicks auf zwei Jahre Lernen und gemeinsamen Klassenfahrten, die in schöner Erinnerung bleiben werden. Schulsozialarbeiterin Stefanie Behringer erinnerte an viele gemeinsame soziale Projekte, lustige und traurige Gespräche und dankte jenen, die dafür gesorgt hatten, dass die Abschlussfeier überhaupt stattfinden konnte. Ihr Rat für die Zukunft: "Setzt Euch mit jenen zusammen, die Euch guttun, nicht mit jenen, die Euch blockieren."

Für die Eltern trat Carmen Teckenburg ans Mikrofon: "Wir sind sehr stolz auf Euch." Teckenburg fand auch kritische Worte. Lehrer hätte es mit Schülern nicht leicht, die Schüler mitunter aber auch nicht mit Lehrern. "Eine Ausbildung ist auch nach dieser Schule möglich", hinterfragte Teckenburg zudem die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung, die immer weniger Schüler in der Hauptschule bleiben lässt. Der Wert eines jeden spiegle sich nicht nur darin, dass er ein Studium habe.

Weitere Abschiedsworte sprachen die beiden Klassensprecher Lorena Cecelija und Davide Rovitti sowie Gemeinderat Detlef Rüdiger. Einziger Wermutstropfen der Abschlussfeier 2017. Nach Differenzen innerhalb der Klasse blieben fünf Abschlussschüler der Feier fern. Ihren Hauptschulabschluss erreichten: Ozlam Apaydin, Lorena Cecelija, Daniel Daudrich, Orkan Demir, Berkay Demir, Vincenzo Ferrara, Jasper Florek, Gregory Lehmann, Simona Mangano, Michael Marbach, Sara Martina, Sara Müller, Vincent Palleria, Davide Rovitti, Dustin Sieg, Justine Spata, Ilay Taskiran, Maik Teckenburg und Valentin Waßmer.

Auszeichnungen

Eine Ehrenurkunde in Sport ging an Berkay Demir. Ein Lob für gute Gesamtleistungen erhielten Lorena Cecelija und Sara Martina. Einen Preis als Anerkennung für soziales Engagement ging an Lorena Cecelija.