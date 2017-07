Murg Abschiedsfest an der Murgtalschule: Ein Regenbogen für Schulleiter Armin Brutsche

Im Rahmen einer Abschiedsfeier wird der langjährige Schulleiter Armin Brutsche an der Murgtalschule verabschiedet. Die Grundschüler singen Lieder für Armin Brutsche.

Murg – Es war bestimmt kein Zufall, dass sich auf den Einladungskarten der Abschiedsfeier des Schulleiters Armin Brutsche eine Eisenbahn im Hintergrund befand. Denn nach 18 Jahren Tätigkeit als Schulleiter der Murgtalschule, stellt Brutsche seine Weichen neu ein und richtet seine Bahn Richtung Ruhestand aus. Im Rahmen einer Abschiedsfeier in der Murgtalhalle am Freitagvormittag, verabschiedeten sich nicht nur die Schüler in kreativer Art und Weise, sondern auch die Lehrer und Wegbeleiter des Rektors.

Die noch unter Brutsche eingeführte Bläserklasse zeigte gleich zu Beginn mit dem Drei-Noten-Rock, wie gut das musizieren bereits klappt. Besonders humorvoll wurde es, als die Schüler ein eigenes Gedicht vortrugen und damit nicht nur den Schulleiter zum Schmunzeln brachten. "Seien sie recht heiter, denn das Leben geht ja weiter", hieß es am vergangenen Freitagvormittag. Außerdem betonten die Schüler, dass ihnen der "strenge Chef" fehlen werde. "Schon nun vermissen wir Schüler Sie", sagte ein Schülerpaar laut ins Mikrofon. Anschließend gab es von allen Grundschülern ein Abschiedslied und zahlreiche Geschenke wie Regenbogen, Seifenblasen, Wolken, Kuchen und vor allem ein lautes "Dankeschön" für die Zeit als Schulleiter.

Bürgermeister Adrian Schmidle lobte Armin Brutsche nicht nur für schulisches Engagement, sondern auch für den Einsatz in der Gemeinde. "Mir ist richtig flau ums Herz, da wir eine wichtige Stütze unserer Gemeinde verlieren", so Schmidle. In seiner Ansprache betonte der Bürgermeister, dass der Schulleiter zwischen 1994 und 2011 Mitglied des Murger Gemeinderates war und als Bürgermeisterstellvertreter wichtige Aufgaben gewissenhaft übernahm. Besonders hob der Bürgermeister den von Brutsche eingeführten bilingualen deutsch-italienischen Schulunterricht und den Versuch gemeinsam mit Laufenburg eine Gemeinschaftsschule einzuführen hervor. Konrektorin und künftige Schulleiterin Stephanie Hikisch lobte Brutsche für die "zusätzlichen Stunden und die pädagogische Arbeit", die der Rektor in den vergangenen 18 Jahren erbrachte. Da Armin Brutsche großer Fußballfan ist, verabschiedeten sich auch die Lehrer mit einem von FC-Bayern inspirierten Titel. Schulamtsdirektorin Katharina Haag überreichte dem künftigen Pensionär im Anschluss die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand. "An der Murgtalschule hängt mein Herzblut. Ich werde auch weiterhin mit ihr verbunden bleiben", sagte der Schulleiter in seiner Abschiedsrede.

Zur Person

Armin Brutsche wurde in Bad Säckingen geboren und war selbst Grundschüler der Murgtalschule. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr, studierte der Schulleiter erst Jura und wechselte anschließend auf die pädagogische Hochschule in Freiburg, um Sport, Englisch und Soziologie zu studieren. Vor seiner Zeit als Schulrektor war er als Lehrer in Gemeinden wie Rickenbach und Laufenburg tätig. Im Jahr 1999 übernahm Brutsche das Amt des Schulleiters und führte zahlreiche Projekte wie das bilinguale Lernen, eine Bläserklasse oder den Versuch eine Gemeinschaftsschule mit Laufenburg zu gründen, durch. Außerdem engagierten sich Brutsche gemeindepolitisch in Murg.