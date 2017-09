Murg Abschied nach nur einem Jahr im Rathaus

Murger Bauamtsleiter Jochen Bury hat gekündigt. Gemeinde wird die Stelle neu ausschreiben.

Nur ein Dreivierteljahr nachdem Jochen Bury in Murg sein Amt als als Bauamtsleiter angetreten hat, muss die Gemeinde schon wieder einen Nachfolger für ihn suchen. Bürgermeister Adrian Schmidle bestätigte am Donnerstag Informationen unserer Zeitung, wonach der Diplom-Ingenieur gekündigt hat.

„Es stimmt, dass Jochen Bury geht. Wir werden die Stelle neu ausschreiben“, erklärte Schmidle auf Anfrage unserer Zeitung. Weiter wollte sich der Rathauschef zu der Sache nicht äußern. Zum einen handele es sich um eine nichtöffentliche Personalangelegenheit. Zum anderen wolle er zuerst den Gemeinderat über Burys Weggang ins Bild setzen. Nach Informationen unserer Zeitung wird Bury, der sein Amt zu Beginn dieses Jahres angetreten hat, zum Jahresende gehen.

Für die Gemeinde ist der Wechsel an der Spitze des größten Rathausamtes ein herber Schlag. Als „Glücksgriff“ bezeichnete Schmidle im Januar bei Burys offizieller Vorstellung die Verpflichtung des 1975 geborenen Kaiserstühlers. Der neue Mann passe mit seinem Profil ausgezeichnet zur Klimaschutzgemeinde Murg. Bury hatte sich eigentlich auf die damals ebenfalls ausgeschriebene Stelle des Klimaschutzmanagers beworben. Doch beim Vorstellungsgespräch machte er einen so guten Eindruck auf Schmidle und Hauptamtsleiter Werner Vökt, dass diese ihm eine Bewerbung auf den damals ebenfalls vakanten Posten des Bauamtsleiters empfahlen. Auch der Murger Gemeinderat hatte sich unter mehreren Bewerbern für Bury entschieden.

Dieser hatte 2014 bis 2016 für die südhessische Stadt Rödermark als Klimaschutzmanager gearbeitet. Zuvor war der Diplom-Ingenieur unter anderem Energie-Coach bei der IHK Nordschwarzwald und Beauftragter für Umwelt und Energie bei einem Zement- und Kalkwerk in Hessen gewesen. In Murg, einer Gemeinde mit dezidierter ökologischer und nachhaltiger Ausrichtung, übernahm er das Bauamt mit 27 Mitarbeitern. „Ich bin sehr positiv überrascht, was in Murg läuft. Hier ist man zwei Schritte weiter, nicht nur einen“, sagte Bury bei Dienstantritt über seinen neuen Wirkungsort, an dem er zusammen mit seiner Lebensgefährtin in Hänner wohnt.

Als Bauamtsleiter sind Bury in Murg große und wichtige Aufgaben anvertraut. Die Bauherrenvertretung bei der Ortssanierung Murger Mitte gehört ebenso dazu wie die Vorbereitung des städtebaulichen Wettbewerbs zur Neugestaltung von Mühleareal und Sackermanngrundstück sowie die Erarbeitung eines Masterplans für die Breitbandverkabelung. Zu Burys Geschäftsbereich gehören ferner der Bauhof, die Wasserversorgung, die Kläranlage, das Freibad Murhena und der Klimaschutz.

33 Jahre lang hatte Burys Vorgänger Wolfgang Vögtle das Amt geleitet, ehe er und die Gemeinde sich im Mai 2016 trennten – aus gesundheitlichen Gründen, wie erklärt wurde. Statt einer neuen Ära wird das Wirken von Vögtles Nachfolger Bury nun nur ein Intermezzo bleiben.