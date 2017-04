Murg Ämtertausch beim Gartenverein Murg

Vize Marianne Weigend und Vorsitzende Ute Maslonka beerben einander auf ihren Positionen. Vorfreude auf das Gartenfest am 24./25. Juni.

Murg – Mit einem Wechsel im Vorstand starteten die Gartenfreunde Murg am Freitagabend ins neue Gartenjahr. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung kam es zu einem Ämtertausch an der Vereinsspitze. Marianne Weigend, ehemalige Vize-Vorsitzende, wurde einstimmig zur neuen Vereinsvorsitzenden gewählt und übernimmt damit das Amt von Ute Maslonka, die nach vier Jahren Vorsitz zur Stellvertreterin wird. Neben der Wahl eines neuen Vorstands standen Ehrungen sowie die Planung des kommenden Gartenfests im Juni an.

Eines der Hauptthemen des Abends waren vor allem die Neuwahlen des Vorstands. Neben Ute Maslonka legt auch Schriftführer Thomas Bendorat sein Amt nieder und wird im künftigen Vereinsjahr von Sonja Butz ersetzt. Gartenobermann Wolfgang Weigend verzichtet dieses Jahr ebenfalls auf seinen Tätigkeitsbereich und gibt den Posten an Heiner Jähn ab. Die Beisitzer Erick Cornu und Swetlana Dubs geben ihre Position an Angelika Cornu und Wolfgang Weigend ab. Erick Cornu übernimmt hingegen gemeinsam mit Angelika Witulski das Amt des Kassenprüfers und löst damit Angelika Cornu und Klaus Heyde ab. Marianne Weigend übernimmt nicht nur den Vorsitz, sondern bleibt auch als Unterkassiererin bestehen. Die neugewählte Vorsitzende bedankte sich bei zurückgetretenen Mitgliedern für das jahrelange Engagement, welches mit einer Kleinigkeit belohnt wurde.

Trotz zahlreicher Positionswechsel sind sich Marianne Weigend und Ute Maslonka sicher, dass die Zusammenarbeit des Vorstandsteams weiterhin unkompliziert verläuft. „Ich glaube wir unterstützen uns in Zukunft genauso wie bisher“, bemerkt Weigend. Neben den Neuwahlen fanden auch insgesamt drei Ehrungen statt. Oskar Glatt wurde für seine zehnjährige Mitgliedschaft im Verein mit einer Urkunde ausgezeichnet. Herbert Lauber und Silvia Stoll wurden für eine 20-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Besonders groß war die Vorfreude jedoch auf das kommende Gartenfest. Nachdem das Fest vergangenes Jahr aufgrund von Wegsanierungen ausfallen musste, arbeiteten die Gartenfreunde umso intensiver an der diesjährigen Veranstaltung. Am Wochenende des 24. und 25. Juni öffnet der Verein die Tore seiner Gartenanlage, um gemeinsam mit der Bevölkerung das Gartenfest zu feiern. „Das Grillfest ist ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins. Damit sorgen wir natürlich für Einnahmen und stärken gleichzeitig die Gemeinschaft unter den Mitgliedern“, so Ute Maslonka.