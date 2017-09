Laufenburg, Murg A 98-Tunnel zwei Tage halbseitig gesperrt

Regierungspräsidium Freiburg untersucht bei Murg den Tunnel Groß Ehrstädt auf Mängel.

Das Regierungspräsidium Freiburg prüft auf der A 98 vor dem Ablauf der Gewährleistungsfrist den Tunnel Groß Ehrstädt. Deshalb muss die A 98 zwischen Murg und Laufenburg am Montag und Dienstag, 4./5. September, von 7 bis 17 Uhr in Fahrtrichtung Bad Säckingen nach Laufenburg gesperrt werden. Das Landratsamt Waldshut lässt parallel notwendige Mäharbeiten in diesem Streckenabschnitt durchführen.

Der Verkehr von Bad Säckingen in Richtung Laufenburg wird an der Anschlussstelle Rothaus von der A 98 ausgeleitet und über die L 154 (B 34 alt) geführt. Der Verkehr in der Gegenrichtung kann ungehindert fließen. Im Bereich des Tunnels gilt jedoch Tempo 30 und auf der freien Strecke Tempo 50. Das Regierungspräsidium bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für Beeinträchtigungen während der Prüfarbeiten.