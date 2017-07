Murg 21. Murgtal-Trophy: Veranstalter hoffen auf viele Teilnehmer und schönes Wetter

Die Murgtal-Trophy des RSV Niederhof geht in ihrer 21. Auflage am Wochenende, 29. Juli und 30 Juli, an der Start. Bisher liegen rund 200 Anmeldungen vor.

Murg – Radeln, Laufen und Schwitzen – Am Samstag, 29. Juli fällt der Startschuss für die 21. Murgtal-Trophy des RSV Niederhof. Ganze zwei Tage lang, von Samstag, 29. Juli bis Sonntag, 30. Juli, können sich Radfahrer und Läufer in den Disziplinen Walking und Laufen, Mountainbike Marathon sowie Cross-Country beweisen. Neu dieses Jahr ist, dass der Crosslauf am Samstagabend wahlweise als 5,5 Kilometer oder als elf Kilometer Lauf absolviert werden kann. Für den Wettkampf haben sich bereits rund 200 Teilnehmer registriert.

Den Auftakt am Samstagnachmittag um 17 Uhr machen die Jüngsten mit dem Schülerlauf. Wahlweise laufen die Nachwuchsathleten eine Strecke von 1,5 oder drei Kilometern in verschiedenen Altersklassen. Rund eine Stunde später startet der elf Kilometer lange Crosslauf der Junioren unter 18 Jahren sowie Erwachsenen bis 80 Jahre. Abschließend muss an diesem Abend die Walkinggruppe eine Strecke von 5,5 Kilometern meistern.

Die unterschiedlichen Distanzen von elf und 5,5 Kilometern sind eine Neuerung für das Murgtal-Trophy-Team. Thomas Wiesler, Vorsitzender des RSV Niederhof, begrüßt die Wahlmöglichkeit. „Wir haben auch als Team gemerkt, dass es ganz schön sportlich ist, zwei Runden zu laufen. Für Hobbyläufer ist das natürlich sehr viel“, so Wiesler. Außerdem habe der RSV Niederhof durch die verschiedenen Möglichkeiten Läufer dazugewonnen, da es viele Sportler gibt, die gerne an beiden Wettkämpfen teilnehmen.

Für die Mountainbiker geht der Wettkampf am Sonntagvormittag los. Die Radfahrer, die die Kurzdistanz von 26 Kilometern auf 590 Höhenmetern absolvieren, starten um 10.30 Uhr. Die Fahrer müssen vom Sportplatz Niederhof über Hottingen, durchs Murgtal und anschließend zurück nach Niederhof fahren. Nur fünf Minuten später fällt auch der Startschuss für die 52 Kilometer lange Mitteldistanzstrecke auf 1180 Höhenmetern. Abschließend messen sich Schüler am Nachmittag in der Cross-Country Disziplin in verschiedenen Streckenlängen und fahren erstmalig vereinfacht den Murgtal-Trail entlang. Auch die Siegerehrung findet für die Marathonläufer um 14 Uhr und für die Cross-Country Teilnehmer um 16.15 Uhr am Sonntag statt. Thomas Wiesler vom RSV Niederhof freut sich auf das kommende Wettkampfwochenende. „Die Vorbereitungen klappen und alles ist bis jetzt im Grünen. Wir hoffen natürlich, dass es kein Unwetter gibt“, erzählt Wiesler. Außerdem hoffe der Verein auf eine rege Teilnehmerzahl. Derzeitig liegen die Teilnehmerzahlen bei rund 200. „Es wäre natürlich super, wenn wir über 200 Teilnehmer hätten“, sagt Thomas Wiesler.

Jeder, der sich für das Rennen anmelden möchte, kann dies noch tun. Anmeldeschluss ist kurz vor Start des Rennens. Alle weiteren Informationen und Streckenpläne gibt es auf der Internetseite des Veranstalters RSV Niederhof unter www. www.rsv-niederhof.de