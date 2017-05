Murg 2018 zur Fußball-WM gibt es in Murg wieder Public Viewing

Der Gemeinderat Murg befürwortet eine erneute Auflage der öffentlichen Übertragung von Fußballspielen bei der WM in der Murg-Arena.

Das Public Viewing wird 2018 wieder in Murg stattfinden. Darüber war sich der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montag einig. Das war's auch schon mit der Einigkeit, denn als es an die nötigen Haushaltsmittel in Höhe von 17 000 Euro ging, hing der Murger Haussegen schief. Vier Räte stimmten gegen die Bereitstellung der Summe, auch wenn die Gemeinde die Kosten zum Großteil durch den Wegfall der Vaude Trans kompensieren kann. Zudem ist durch die Verzögerung beim Bau der Murger Mitte unklar, wo das Public Viewing abgehalten werden soll. Rund um den Bürgerplatz wird im Sommer 2018 aller Voraussicht nach gebaut.

Als alternativen Standort für die WM-Übertragung nannte Bürgermeister Adrian Schmidle den Bereich bei der Mühle, das Murhena oder den Platz vor der Murgtalhalle. Es sei noch genügend Zeit, um sich festzulegen. Wie schon zur EM 2016 möchte Murg wieder mit der Firma Eurosound kooperieren, die damals eine 15 Quadratmeter große LED-Großbildleinwand arrangiert hatte und auch Sponsoren gefunden hat.

Auch Vereine, die einen Bewirtungsstand betreiben wollen, sollen mit ins Boot geholt werden. Als Stand-Grundgebühr wird jedoch eine Umlage von 500 Euro fällig, zuzüglich 100 Euro pro Spiel ab dem Erreichen des Achtelfinales. Ob dies keine Zumutung sei, fragte Sonja Sarmann (Grüne). Aber Schmidle erklärte, dass die Vereine dies selbst angeboten hatten und die Gemeinde gerne darauf eingegangen sei.

Die von der Gemeinde zu tragenden Gesamtkosten in Höhe von 17 000 Euro (abzüglich der Vereinsumlagen) können zu einem Großteil durch den Wegfall der Radsportveranstaltung Vaude Trans Schwarzwald kompensiert werden. Dafür standen in den vergangenen beiden Jahren jeweils 8500 Euro im Haushaltsplan zur Verfügung. Dennoch stießen sich die Gemeinderäte an der einmalig hohen Summe für das Public Viewing 2018. Die 17 000 Euro berechnen sich jedoch aus den Gema- und Fifa-Gebühren, sowie den Kosten für ausreichend Toiletten und Security, erklärte Adrian Schmidle. Die Veranstaltung soll sauber ablaufen, lautete das Argument des Bürgermeisters.

2018 findet von 14. Juni bis 15. Juli in Russland statt. Im Gegensatz zur EM 2016 findet kein Spiel mehr nach 21 Uhr (deutscher Zeit) statt.