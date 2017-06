Lottstetten Zweimal Training am Tag: Ramon Kübler führt ein Leben für das Thaiboxen  mit Video

Der 32-jährige Lottstetter Ramon Kübler ist Welt- und Europameister und hat noch einige Karriereziele. Der Sport prägt seinen gesamten Alltag. Außer in kampffreien Monaten – dann dreht sich auch einiges um eine süße Sünde.

Wie Donnerschläge hallt der Aufprall durch den kleinen Kellerraum in Lottstetten. Immer wieder schlagen die Fäuste gegen den Sandsack, links, rechts, dann ein Tritt. Mehrmals täglich trainiert Ramon Kübler seine Fähigkeiten: mal am Boxsack, mal mit Trainingspartner, immer wieder Fitness, regelmäßig Kraft. Der 32-Jährige lebt von und für das Thai- und Kickboxen. Dass er vor rund 15 Jahren damit angefangen hat, war eher zufällig.

"Mein Vater hat früher Karate gemacht und mir als Kind die Grundschläge gezeigt. Irgendwann kam ich dann in ein Alter, in dem ich mich verteidigen können wollte und habe in Schaffhausen mit Thaiboxen begonnen", berichtet Ramon Kübler. Mittlerweile ist er Welt- und Europameister und alles dreht sich bei ihm um Muay Thai, wie die Kampfkunst traditionell heißt. Auch Karate habe ihm Spaß gemacht, aber habe für ihn zu viele Vorgaben gehabt. "Thaiboxen ist komplett frei, beispielsweise bei den Abfolgen der Schläge. Und alle acht Waffen, also je zwei Fäuste, Ellbogen,

Knie und Schienbeine, sind erlaubt", erklärt der gelernte Maurer und ergänzt grinsend: "Und ja, Thaiboxen ist auch ein bisschen brutaler." Schläge mit den Ellbogen sind beispielsweise in den meisten anderen Kampfsportarten verboten.

Fünf Wochen Spezialernährung vor dem Kampf

Das Unberechenbare macht für Ramon Kübler den Reiz seiner Sportart aus: "Es kann sein, man führt drei Runden, bekommt einen Ellbogenschlag und geht mit einem Cut K.O.. Für die Zuschauer ist das natürlich spannend, für die Boxer teilweise ziemlich frustrierend." Erst kürzlich musste Kübler diese Erfahrung beim Kampf gegen den Franzosen Samy Sana, einem Thaibox-Star im asiatischen Raum, machen. Die Wunde musste anschließend mit 15 Stichen genäht werden. Das Stiche-Konto des Thaiboxers ist damit auf 75 gestiegen. "Ich hatte schon viele Cuts, aber erst einer hat so richtig wehgetan, weil mir dabei ein Muskel über dem Auge gerissen ist. Durch das Adrenalin merkt man sonst nicht viel", beschreibt er seine Erfahrungen.

Sechs bis acht Kämpfe absolviert der 32-Jährige durchschnittlich in einem Jahr, für jeden erhält er eine Gage. Sein Grundeinkommen verdient Kübler als Trainer in einem Thaibox-Studio in Überlingen. Jeden morgen steht eine Trainingseinheit an, drei mal pro Woche wird mit einem privaten Fitnesstrainer gearbeitet. Wöchentlich verordnet sich Ramon Kübler einen freien Tag – von genießen kann kaum die Rede sein. "Ich freue mich jeden Tag auf das Training und kann es meist kaum erwarten", erklärt der Sportler. Deutlich weniger Spaß macht ihm dagegen die Sportler-Ernährung. "In einem Monat ohne Kampf nehme ich auch mal fünf Kilo zu, dann esse ich nur Schokolade", gesteht Kübler, der ein Normalgewicht von 82 Kilogramm und ein Kampfgewicht zwischen 72,5 und 77 Kilogramm hat. Um das zu erreichen, stellt er fünf Wochen vor dem Kampf seine Ernährung komplett um.

Träume von der Champions League

Auch wenn er mit seiner bisherigen Karriere zufrieden ist, ein paar Ziele hat sich der Sportler noch gesetzt. "Ich habe mir 100 Kämpfe als Ziel gesetzt", sagt Ramon Kübler. Derzeit steht er bei 57 – mit 41 Siegen. "Die Bilanz ist nicht so toll. Aber ich gehe den schweren Kämpfen nicht aus dem Weg, um eine bessere Bilanz zu haben. Lieber habe ich die Herausforderung und riskiere zu verlieren", so Kübler. Ein weiterer Traum: Ein Vertrag in einer großen Organisation und dadurch Kämpfe gegen die ganz Großen des Sports. "Ich habe schon gegen solche Gegner gekämpft, aber mit einem solchen Vertrag wäre jeder Kampf gegen ein solches Kaliber. Das ist sowas wie die Champions League. In Deutschland haben das noch nicht viele geschafft", schwärmt er. Um international bekannter zu werden, absolviert er in diesen Tagen einen Kampf im thailändischen Bangkok.

Ein paar Jahre hat Ramon Kübler dafür noch Zeit. Bis 36 oder 37 könne er mithalten, vermutet er. Er will weiter kämpfen, solang er Spaß im Ring hat. Und hört man den 32-Jährigen über seinen Sport reden, glaubt man kaum, dass dieser Spaß einmal nachlässt.