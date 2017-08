Lottstetten Zwei Verletzte bei Kollision

Zwei Verletzte und mindestens 16 000 Euro Blechschaden sind die Bilanz einer Pkw-Kollision, die sich am Dienstagnachmittag auf der L165a ereignet hat.

Gegen 14.30 Uhr war ein 63-jähriger Autofahrer aus der Schweiz von der B 27 nach links in die L 165a eingebogen und habe die Vorfahrt eines Renault missachtet, so die Polizeiangaben. Der Aufprall war so heftig, dass beide Autos von der Straße geschleudert wurden und unterhalb eines Abhangs zum Stillstand kamen. Beide Fahrer wurden verletzt. Der 63-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.