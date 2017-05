Lottstetten Zürcher Forstpersonal informiert sich über Biogasanlage

Der Verband Zürcher Forstpersonal macht sich ein Bild von der Biogasanlage auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Russ in Lottstetten

Lottstetten (rig) Der Verband des Zürcher Forstpersonals kam anlässlich seiner diesjährigen Hauptversammlung im Rafzerfeld auf den Lottstetter Dietenberg, wo er von Bürgermeister Jürgen Link begrüßt wurde, um sich den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Russ anzuschauen. Hierzu führten Stefan und Martin Russ die schweizerischen Forstmänner in zwei Gruppen über ihr Anwesen.

Von besonderem Interesse war dabei die Biogasanlage als grüne Strom- und Wärmeproduktion. Die aus der Stromproduktion anfallende Abwärme wird zur Deckung des eigenen Fernwärmenetzes genutzt, an dem 52 Liegenschaften angeschlossen sind. Im Sommer setzt man die Abwärme zur Trockung von Hackschnitzeln ein, die überwiegend aus schweizerischen Wäldern stammen. In der Schweiz ist die Nutzung von Energie aus Kronenhölzern deutlich weiter entwickelt, als in Deutschland und weit weniger ideologischen Hürden ausgesetzt.

Besonders beeindruckt zeigten sich die Gäste aus der Schweiz über die gelungene Ausnutzung der Ressourcen. Auf einer Nutzfläche von rund 160 Hektar wird Futter für die eigene Rinder- und Kälbermast angebaut. Futterweizen und Mais stehen dabei im Vordergrund, außerdem Klee und Weidelgras. Die Biogasanlage wird hauptsächlich durch den Mist der Rinder und Hühner betrieben, ergänzt durch Mais und Grünschnitt. Als Dünger für die Felder dienen ausschließlich die aus der Biogasanlage anfallenden Reststoffe und ersetzen damit weitgehend die Mineraldünger. Nach dem äußerst informativen Rundgang konnten die Forstleute dann testen, welche kulinarischen Köstlichkeiten der Dietenberg bietet. Michaela Russ servierte schmackhafte Kalbsburger und bei einem Glas Wein oder Kaffee konnten forstliche und landwirtschaftliche Details diskutiert werden. Am Nachmittag fand dann in Rafz die eigentliche Hauptversammlung des Verbandes statt.